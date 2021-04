„Odvetný úder.“ Trump vyzval k bojkotu Coca-Coly a banky JPMorgan Chase

Jde o Hlavní baseballovou ligu (Major League Baseball), společnost vyrábějící sycené nápoje Coca-Cola, leteckou společnost Delta Airlines a několik dalších organizací, které se postavily proti novému volebnímu zákonu v Georgii.

„Konečně nastal čas, aby republikáni a konzervativci provedli odvetný úder, máme více lidí než oni. Bojkotujte společnosti Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS a Merck. Nenakupujte znovu jejich produkty, dokud nezmírní své stanovisko,“ citoval Fox News Trumpova slova.

Bývalý prezident také dodal, že samotní demokraté „hráli špinavou hru“ bojkotováním společností, které se postavily proti jejich iniciativám.

Fox News uvádí, že někteří republikáni ze státu Georgia oznámili, že ze svých kanceláří odstraní produkty Coca-Coly

Georgia byla jedním ze států, kde se rozhodovalo o osudu prezidentských voleb v roce 2020, když tehdejší prezident Donald Trump informoval o rozsáhlých podvodech, které však soudy nepotvrdily. Demokraté poté ve druhém kole získali obě křesla Senátu od Georgie a získali tak kontrolu nad Senátem.

Zákon přijatý v Georgii mimo jiné zavádí přísnější požadavky na registraci voličů, včetně požadavku na předložení dokladu totožnosti s fotografií. Zavádí omezení hlasování na dálku a omezuje dobu hlasování na den voleb, a také zakazuje rozdávání vody a jídla lidem, kteří stojí ve frontě před volebními místnostmi.

Americký prezident Joe Biden odsoudil nový volební zákon státu Georgia, ale nemůže ho zrušit.

„Republikáni ve státě (...) spěšně přijali protiamerický zákon, který připravuje lidi o hlasovací právo. Tento zákon, stejně jako mnoho dalších, které se republikáni snaží přijmout (...) po celé zemi, je do očí bijící útok na ústavu a zásady čestnosti,“ uvádí se v textu Bílého domu.

Biden přirovnal nový zákon k diskriminačnímu „zákonu Jima Crowa“, který až do 60. let prakticky omezoval práva černochů ve Spojených státech a upevňoval rasovou segregaci. „Toto jsou zákony Jima Crowa v 21. století. To musí skončit. Máme morální a ústavní povinnost jednat,“ prohlásil.