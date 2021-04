Naší prioritou je dohoda o covidovém pasu, řekl „rozmrzelý“ Petříček a uvedl, kdo by podle něj měl dostavět Dukovany

Ministr zahraničních věci Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro iDnes.cz okomentoval důležité události minulého týdne a promluvil jak o současné práci na ministerstvu, tak i o vnitrostranickém dění v ČSSD, která chystá jít k volbám do Sněmovny.

V rozhovoru tak například šla řeč o posledním posunu v otázce tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, podle kterého rozhodnutí o zvolení partnera bude muset učinit až příští vláda, a to na základě bezpečnostního dotazníku vyplněného čtyřmi firmami. Jak uvedl Petříček, tohle odkládání rozhodnutí na další volební období lze na jedné straně pokládat za poněkud problematické, na straně druhé jsou však jsou podle něj i výhody.

„Jsem trochu rozmrzelý z toho, jak se ve věci přešlapuje. Na druhé straně jsem rád, že bude šest měsíců na prověření všech bezpečnostních požadavků. Že se na tom budou podílet experti z ministerstva průmyslu a obchodu, ale také zástupci bezpečnostních resortů a zpravodajských služeb. A také, že bude bezpečnostní dotazník představen politickým stranám ve Sněmovně,“ dodal Petříček.

Ministr poznamenal, že jeho názor na to, kdo by měl dostavět Dukovany, se nejvíc shoduje s názorem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou, která v roli seriózního partnera vidí především jihokorejskou firmu.

„Možná by to byla nejjednodušší a v tuto chvíli i technicky a politicky nejvhodnější cesta. Co se týče Rosatomu, podle mě se na bezpečnostních doporučeních, které vláda obdržela od zástupců zpravodajských služeb již loni, nic nezměnilo. Tedy ve smyslu, abychom ruskou firmu do tendru nezvali. Navíc je pro mě důležité se koukat i na geopolitické důsledky našeho rozhodnutí,“ podotkl Petříček.

Zákazy cestování

Ministr pak hovořil o omezení cestování v souvislosti s výskytem v některých státech nebezpečných mutací covidu-19. Řekl totiž, že ministerstvo přidalo tento týden Peru a Kolumbii do seznamu zemí, kam není možné cestovat, ale dodal, že další změny pravidel vůči jiným státům již ministerstvo nechystá.

„Naší prioritou nyní je, abychom se dohodli na takzvaném digitálním zeleném pasu. Ten by umožnil lidem nechat si nahrát buď očkovací certifikát, nebo negativní test, a podle návrhu Evropské komise by tam mělo být zohledněno i to, jestli a kdy člověk prodělal covid. Zelený pas by umožnil bezpečněji a snadněji cestovat v první řadě po Evropské unii a do budoucna i do států mimo EU,“ tvrdí Petříček.

Ministr dodal, že dnešním cílem úřadu je zajistit před létem jednodušší a bezpečné cestování. Pokrok je však v tomto směru zatím slabý.

„Jsem trochu rozmrzelý, že jednání, která se v posledních dvou týdnech intenzivně vedou, zatím nedospěla k nějaké dohodě. Do půlky dubna se má jednat o tom, že by se to zavedlo formou nařízení v rámci EU. Pokud tomu tak nebude, budeme o tom chtít jednat s jednotlivými státy,“ poznamenal Petříček.

Volání po změně v ČSSD

Petříček již dříve uváděl, že hodlá kandidovat na funkci předsedy, i když loni nic takového neplánoval. Politik v rozhovoru vysvětlil, co se změnilo.

„Šel jsem do toho, protože cítím, že je třeba udělat rychle zásadní změny. A vyvarovat se řady chyb, které jsme v uplynulých letech udělali. Neměl jsem jistotu, že se jich se stávajícím předsedou nedopustíme znovu,“ prozradil Petříček.

Poznamenal pak, chystané změny pomohou straně získat zpět důvěru veřejnosti. „Jsem přesvědčen, že krizový tým, který dávám dohromady, uspěje. Potřebujeme do strany vrátit demokratickou diskusi, znovu se opřít o odborníky, a především dát lidem v této těžké době opět naději,“ řekl.

Petříček také uvedl, že pokud se ČSSD dostane do Sněmovny, určitě nebude chtít, aby strana po volbách pokračovala v koaliční spolupráci s hnutím ANO nebo podporovala nějakou rýsující se spolupráci ANO s ODS nebo s SPD. S pravicovými stranami se totiž podle něj nedaří zakládat spolupráci založenou na vzájemném respektu.

Jak poznamenal novinář, Jan Hamáček naopak vřele podporuje spolupráci s ANO a dokonce nabídl Petříčkovi rezignovat na funkci ministra zahraničí, pokud mu tak vadí sedět ve vládě s Andrejem Babišem. Petříček však tuhle možnost vyloučil.

„Kdybych věděl, že na post ministra zahraničí přijde někdo, kdo neposune zahraničněpolitické priority a orientaci České republiky, tak bych byl připraven z vlády odejít. Rozhodně netrvám na tom, že mám sedět na židli ministra. Od počátku se ale obávám, že kdyby do naší zahraniční politiky mluvili lidé jako Tomio Okamura nebo Vojtěch Filip, tak by to nebylo dobře,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).