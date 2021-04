Ministři Blatný a Plaga by měli podle médií ve středu skončit ve svých funkcích. Kým je Babiš nahradí?

O nespokojenosti premiéra Andreje Babiše s činností ministra zdravotnictví a šéfa resortu školství se již dlouho spekulovalo, a už brzy by mělo přijít definitivní řešení této otázky. Ve středu by totiž oba ministři, Jan Blatný a Robert Plaga, měli odejít z vlády. Informovala o tom CNN Prima News s odvoláním na dva důvěryhodné zdroje.

Ministr školství ani zdravotnictví podle svých mluvčí nevědí o tom, že by je měl premiér Andrej Babiš zítra odvolat.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová bližší informace o výměně nemá.

„Nevím, to se ptejte jinde,“ uvedla.

O plánované výměně neví ani ministr školství Robert Plaga.

„Pan premiér s panem ministrem o žádné výměně nehovořil, tedy takové informace nemáme,“ sdělila CNN Prima NEWS mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Kritika obou ministrů ze strany premiéra

V poslední době se ministr Blatný stal terčem kritiky ze strany premiéra. Babiš v minulosti ministrovi vyčítal špatný marketing i nevydařenou kampaň k očkování. Premiérovi vadily také odchody desítek lidí z resortu zdravotnictví nebo to, že se Blatný dostatečně neradí s odborníky.

Začátkem března Babiš ministrovi poslal již nejméně čtvrtý vytýkací dopis za zhruba dva týdny. V tom posledním Blatnému vytkl přísné podmínky pro podávání experimentálního léku na nemoc covid-19 bamlanivimab.

Připomeňme, že ještě na konci března Blatný uvedl, že se svým koncem nepočítá.

„Svou práci dělám tak nejlépe, jak umím. Rozhodně to není tak, že bych počítal s tím, že tady za týden, nebo za dva nebudu,“ uvedl. „Nepočítám s tím, že někam odcházím,“ prohlásil.

A stejně tak i s Plagou má Babiš problémy již delší dobu. Premiér chtěl ministra školství z vlády vyhodit před dvěma lety. Plaga svůj post tehdy obhájil. V poslední době měl ministr Plaga s Babišem spory především skrz konání maturit a kvůli plánu na návrat dětí do škol. Babiš se proti ministrovu návrhu razantně ohradil a prohlásil, že nesouhlasí se rotační výukou dětí na prvních stupních.

Podle plánu, který ve čtvrtek představil ministr školství Robert Plaga, by se od 12. dubna měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci.

Možní nástupci

Podle médií by místo Blatného mohl daný resort zdravotnictví řídit Petr Arenberger, který doposud vedl Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Arenberger před několika dny novinářům řekl, že by nabídku ministerského postu přijal.

Lze poznamenat, že dotyčný je na rozdíl od svého brněnského předchůdce vstřícnější k ruské vakcíně Sputnik V. Zatímco Blatný byl připraven přípravek uznat jen poté, co tak učiní i Evropská léková agentura (EMA), Arenberger v minulosti naznačil, že by šlo udělit očkovací látce výjimky pro podávání na experimentální úrovni.

Kdo nahradí Plagu, ještě není úplně jasné. Podle serveru iDNES.cz premiér uvažoval o tom, že by vládu nad ministerstvem školství převzal poslanec za hnutí ANO a rektor Vysokého učení technického v Brně z let 2006 až 2014 Karel Rais, nebo poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.