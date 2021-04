Ruský ministr zahraničí okomentoval eventuální jmenování zvláštního zástupce USA pro Nord Stream 2

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v komentáři k možnému jmenování zvláštního zástupce USA pro plynovod Nord Stream 2 řekl, že USA používají nové sankční nástroje a že americký zástupce bude zřejmě cestovat a všem vyhrožovat, že je to forma diplomacie USA.

„Slyšel jsem, že jim uvolnila ruce neúčast ve Smlouvě o otevřeném nebi, uvolnili se zaměstnanci a že hodlají jmenovat zvláštního zástupce pro zastavení projektu plynovodu Nord Stream 2. Ten bude prostě cestovat a všem vyhrožovat,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci po jednání s kazašským kolegou.

„Takovou mají diplomacii, již to není politika dělových člunů, ale nových sankčních nástrojů,“ řekl Lavrov.

Magazín Politico dříve s odkazem na americké úřední osoby informoval, že Bílý dům zvažuje jmenování zvláštního zástupce, který by vedl jednání o zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2.

Úlohu zvláštního zástupce nabídli blízkému poradci prezidenta USA Joea Bidena, bývalému zástupci ministerstva zahraničí pro mezinárodní energetické otázky Amosu Hochsteinovi, ale ten zatím nabídku nepřijal.

Nord Stream 2 je výstavba dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti aktivně bojují USA, které prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských států. Washington zavedl v prosinci 2019 sankce proti plynovodu, v důsledku čehož byla švýcarská firma Allseas nucena zastavit pokládku potrubí.

Práce pokračovala po roce, v prosinci 2020 položila loď na pokládku potrubí Fortuna 2,6 km potrubí v německých vodách. Podle dat Nord Stream 2 AG koncem ledna bylo nedostavěno přibližně 148 km plynovodu z celkové délky dvou jeho větví 2 460 km v dánských vodách a asi 28 km v německých. Zástupce amerického ministerstva zahraničí předtím prohlásil, že Washington nevylučuje možnost zavedení dalších sankcí proti Nord Stream 2.

Předání údajů o letech

Rusko přesně ví, že USA přesvědčovaly po svém odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi spojence, aby jim slíbili předávání Washingtonu údaje o letech tajně a nenápadně, prohlásil Lavrov.

„Přesně víme, že Američané přesvědčovali celé měsíce po svém oznámení o odstoupení ze smlouvy spojence, aby slíbili předání těchto dat potajmu, tajně,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.

Zástupkyně amerického ministerstva zahraničí dříve Sputniku sdělila, že USA nepřijaly žádné rozhodnutí o budoucí účasti ve Smlouvě o otevřeném nebi.

Rusko v minulosti popřelo obvinění z nedodržení této smlouvy.

List The Wall Stret Journal předtím informoval, že Vojenské letectvo USA přijalo rozhodnutí o vyřazení z provozu letounů, které byly používány téměř 30 let k vykonání pozorovacích letů nad Ruskem v rámci Smlouvy o otevřeném nebi. Podle listu tyto aktivity „vzbuzují otázky o tom, jestli se prezident USA Joe Biden neplánuje vrátit“ do Smlouvy o otevřeném nebi s RF.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v úterním rozhovoru pro Sputnik řekl, že Moskva dokončuje mezirezortní procedury za účelem předložení parlamentu zákona o vypovězení Smlouvy o otevřeném nebi. USA a jejich spojenci mají asi měsíc a půl, aby zformulovali svůj postoj vůči zachování smlouvy.

Ministerstvo zahraničí RF 15. ledna oznámilo zahájení státních procedur na odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi. Ministerstvo poznamenalo, že po odstoupení USA „byla podstatně porušena parita zájmů účastnických států dosažená při uzavření smlouvy“. Bylo zdůrazněno, že tento krok ještě neznamená zahájení odstoupení od smlouvy, stane se to až v okamžiku zaslání Moskvou příslušné zprávy ostatním státům smlouvy, Maďarsku a Kanadě. Poté Lavrov prohlásil, že v případě návratu USA k plnění smlouvy bude Rusko ochotno konstruktivně projednat danou situaci.

Smlouva byla podepsaná v roce 1992 a stala se jedním z opatření na posílení důvěry v Evropě po studené válce, umožnila 34 účastnickým státům vzájemný otevřený sběr informací o ozbrojených silách a aktivitách. Procedura odstoupení USA od smlouvy, jež byla zahájena 22. května 2020, skončila 22. listopadu.