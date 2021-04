Hamáček obhájil post předsedy ČSSD

ČSSD provádí svůj 42. sjezd online. Na něm se hlasovalo i o novém vedení. Hamáček během sjezdu uvedl, že ministři strany „obstáli v těžké krizi“.

„Škoda, že nám (předseda vlády Andrej – red.) Babiš odmítl svěřit ministerstvo zdravotnictví. My bychom boj s epidemií vedli profesionálně. Sociální demokracie nehledá ministry na inzerát,” uvedl předseda Hamáček a dodal: „Vstup do vlády přinesl kladné body, bohužel nyní i na nás dopadla naštvanost lidí kvůli covidu. Doplácíme na našeho koaličního partnera, který má ve vládě většinu a v řadě případů nezvládá epidemii.“

Úřadující ministr vnitra následně varoval před posouváním strany do politického středu.

„Varuji před těmi, kdo posunují sociální demokracii do středu. Sociální demokracie nemá být oranžová TOP 09 nebo piráti,“ zmínil během sjezdu Hamáček.

Ministr zahraničních věcí a jeden z uchazečů o předsednictví Tomáš Petříček uvedl, že pokud by byl zvolen do čela strany, tak by usiloval o zopakování volebního výsledku z roku 2017, kdy ČSSD odešla se ziskem 7,27 % hlasů voličů.

„Jan Hamáček se obává, že by se strana pod mým vedením mohla stát oranžovou TOP 09. Urazil tím nejen mě, ale hlavně lidi, kteří za mnou stojí a v regionech, městech a obcích, každý den tvrdě pracují, přestože se jim často nedostane z Prahy ani poděkování,“ prohlásil na sjezdu Petříček a dodal, že s ANO premiéra Andreje Babiše po volbách ČSSD „už nikdy“. „Jen hlupák by po třetí opakoval stejné chyby a vlezl do té samé řeky,” dodal Petříček.

Podle slov třetí uchazečky o vedoucí post Kateřiny Valachové je ČSSD v největší krizi od sametové revoluce. Ta prý sice je ve vládě, ale nevládne. Řešením by podle jejích slov bylo vyvolání dohadovacího řízení s ANO a při nesplnění požadavků ze strany partaje předsedy vlády by ČSSD měla vystoupit z vlády.

ČSSD provádí dvoudenní sjezd formou online konference. V pátek byl na programu výběr nového vedení. V sobotu se má podle plánů jednat o programu strany.