„Je to lítost.“ Majerová Zahradníková promluvila o odchodu Václava Klause mladšího a o budoucnosti Trikolóry

Majerová Zahradníková konstatovala, že ačkoliv o odchodu Václava Klause mladšího z Trikolóry nic netušila, vnímala ztrátu energie a i nechuť již od léta.

„Je to lítost. Chvílemi je to pocit zmaru, protože tomu nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak nad tím samozřejmě přemýšlím. Možná zbytečně dlouho. Takže jde celkově o neporozumění. Jestli jsem si myslela, krom toho, že máme společné názory, tak jsem si myslela, že ani jeden z nás se neumí vzdávat. V tu chvíli to bylo pro mě zklamání,“ uvedla poslankyně směrem k odchodu Klause mladšího.

Dodala, že se necítí být zrazena, je jí jen líto, že se to stalo a že to přišlo v tu chvíli. Podle jejích slov se ukazuje, že strana nestála jen na Václavovi Klausovi mladším, ale mají řadu odborníků, kteří si zasluhují pozornost.

Konstatovala, že strana je v dobré kondici. „V pravicové straně politického spektra jsme nejsilnější my, vznikem různých prapodivných koalic žádná pravice už není,“ uvedla.

„Pořád je tady nějakých 20 procent lidí středního věku, kteří pravici volili vždy a my jsme jediní, kdo pravici zastupuje,“ dodala.

Majerová Zahradníková promluvila taktéž o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Uvedla, že věří, že se do Sněmovny dostanou. Podle jejích slov je to, co hájí jako strana, něco, za co stojí jít k volbám.

Taktéž upřesnila, že do měsíce se máme dozvědět, jak bude nová Trikolóra vypadat. Ona sama je přesvědčena, že Trikolóra má trumf, který na poslední chvíli vytáhne. „Je to jméno a začíná na Š,“ prozradila tajemně Zuzana Majerová Zahradníková.

Odchod Václava Klause mladšího

Připomeňme, že nedávno překvapil Václav Klaus mladší tím, že odchází z čela Trikolóry. Podle jeho slov by neměnil ani čárku na stávajícím politickém programu, ale musí ho prý hájit někdo s daleko větší zásobou energie a politickým talentem. Klaus mladší uvedl, že se do politiky dostal „překvapivě“ díky psaní velmi populární rubriky na portálu Novinky. V té době prý neměl žádný politický plán.

Zakladatel Trikolóry uvedl, že kandidovat jen pro samu kandidaturu proti Pirátům či proti Andreji Babišovi, aby je oslabil, považuje za politický nesmysl. Klíčem k politickému úspěchu je prý pozitivní politický program.

V čele strany bude místo Klause Zuzana Majerová Zahradníková, která o tom informovala na tiskové konferenci po zasedání předsednictva 23. března.