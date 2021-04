Podle českých médií má Petříček skončit na pozici ministra zahraničí. Nahradit jej má údajně Zaorálek

Vyzyvatelem Jana Hamáčka byl ministr zahraničí Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová. V prvním kole získal Hamáček podporu 140 delegátů, Petříček dostal 95 hlasů a Valachová pak 23. Všechny kandidáty odmítlo 12 účastníků sjezdu s právem hlasovat.

Na online sjezdu uvedl Hamáček, že ministři strany „obstáli v těžké krizi“. Úřadující ministr vnitra následně varoval před posouváním strany do politického středu.

„Varuji před těmi, kdo posunují sociální demokracii do středu. Sociální demokracie nemá být oranžová TOP 09 nebo piráti,“ zmínil během sjezdu Hamáček.

Ministr zahraničních věcí a jeden z uchazečů o předsednictví Tomáš Petříček uvedl, že pokud by byl zvolen do čela strany, tak by usiloval o zopakování volebního výsledku z roku 2017, kdy ČSSD odešla se ziskem 7,27 % hlasů voličů.

Podle slov třetí uchazečky o vedoucí post Kateřiny Valachové je ČSSD v největší krizi od sametové revoluce. Ta prý sice je ve vládě, ale nevládne. Řešením by podle jejích slov bylo vyvolání dohadovacího řízení s ANO a při nesplnění požadavků ze strany partaje předsedy vlády by ČSSD měla vystoupit z vlády.

Výměna na resortu

Ačkoliv Jan Hamáček obhájil post předsedy strany, podle serveru Lidovky.cz má toto jeho vítězství přinést konec Petříčka, kterého má na ministerstvu zahraničí nahradit ministr kultury Lubomír Zaorálek, který resort již v minulosti vedl. Zaorálkovo místo by zase měl převzít náchodský starosta Jan Birke.

Lidovky se odvolávají na dva nezávislé zdroje, které jim potvrdily, že se Petříček připojí k těm ministrům, které opouští vládu. „Nejspíš hned příští týden,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z nich.

Hamáček v reakci na to uvedl, že pakliže by se něco podobného chystalo, dozvěděl by se to daný ministr. Přes média prý nic vzkazovat nebude. Server se na komentář ptal i Zaorálka a Birkeho. První zmíněný nereagoval, druhý pak uvedl „bez komentáře“ a položil telefon.

Nutno podotknout, že k odvolání Petříčka se vyjadřoval v minulosti i prezident Miloš Zeman. Jak prohlásil v nedávném rozhovoru pro Parlametní listy, výměna Tomáše Petříčka by podle názoru hlavy státu sociální demokracii před volbami prospěla. Vládě prý prospěje, když „včas vymění méně úspěšné ministry“.