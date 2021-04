Klaus: Petr Fiala neumí dělat politiku, česká pravice směřuje do záhuby

Podle slov bývalého prezidenta se ODS vymstilo, když učinila svým předsedou Petra Fialu. „Udělat předsedou někoho, kdo ani nebyl členem té politické strany, konec světa. Myslím, že se to ODS strašlivě vymstilo. Nešťastné důsledky mechanismu této volby vidíme dodnes,“ prohlásil v rozhovoru.

Velkým hříchem Petra Fialy je to, že neumí dělat politiku, uvedl Klaus s tím, že právě to vedlo k tragickým výsledkům, které strana nyní má.

„Petr Fiala se stranické politiky vůbec nedotkl. Důsledkem jevýsledek současnosti. On tu politiku prostě dělat neumí. Někdo holt umí být profesorem, vedoucím katedry politologie, děkanem fakulty a rektorem univerzity. To jsou strašlivé hodnoty. Ale předseda politické strany je trošku něco jiného. No, a teď to naráží. Pro mě strašlivě,“ řekl Václav Klaus.

V rozhovoru se také věnoval předvolební koalici Spolu, kdy zmínil, že například není možné se spojovat se stranou KDU-ČSL, neboť tento subjekt není politicky čitelný.

„Pro mě je to nepochopitelný pokus vytvářet další neprůhledný nezřetelný konglomerát několika politických stran. Tudy cesta nevede. Cesta vede jasně definovanými politickými stranami. Spojovat se s lidovci přece není vůbec možné, protože není jasné, s čím se vůbec spojuji. To vůbec nejde,“ řekl pro noviny bývalý prezident s tím, že česká pravice směřuje definitivně ke svému konci.

Petr Fiala ale nebyl jediným, koho bývalý prezident kritizoval. Na paškál si vzal také senátorku Miroslavu Němcovou.

„Co se týče Mirky Němcové, tak strašně se děsím jejích názorů a jsem jimi šokován, že ji ani nechci nijak komentovat,“ uvedl.

Kritiku věnoval také Pirátům a možné povolební koalici mezi nimi a ODS. „Považuji Piráty za extrémní levici, která žije pokusem regulovat. Což je totálně antipravicový pohled. Piráti jen volají po e-governmentu. To jim přijde v pořádku. Pravice se, co svět světem stojí, snaží government minimalizovat. Piráti ho chtějí jen digitalizovat. To je cesta do Číny otevřená,“ myslí si Václav Klaus.

Podle jeho slov mu lidé píší dopisy, že pokud by došlo u voleb k výběru mezi úřadujícím předsedou vlády Andrejem Babišem a předsedou Pirátů Ivan Bartošem, tak by lidé volili Babiše, protože „to řada lidí prokoukla a začíná si hrůzu toho rozhodnutí uvědomovat“.

Jedna z otázek, které musel bývalý prezident čelit, zněla, zdali by se chtěl opět stát prezidentem. Odpověděl, že tato otázka „teď není tématem“. Po odchodu svého syna Václava Klause mladšího z politiky a tím i z čela Trikolóry uvedl, že změnil postoj a jeho výroky se staly měkčími.

Trikolóra

Bývalý prezident Václav Klaus podporoval politický podnik jeho syna Václava Klause mladšího. V jeho hnutí Trikolóra byl jedním z garantů politického směřování. Václav Klaus mladší se ale před několika týdny rozhodl stáhnout z politického života. Uvedl, že pro aktivní činnost nemá dostatek sil. Odstoupil proto i z čela hnutí Trikolóra. Novou šéfkou tohoto hnutí se stala jeho dosavadní pravá ruka Zuzana Majerová Zahradníková.