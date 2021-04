Změna na postu ministra kultury přijde možná už v pondělí. Podle médií se má resortu ujmout Jan Birke

V rozhovoru sdělil pár slov k výměně, která má podle něj proběhnout na resortu kultury.

„Novým ministrem kultury bude jmenován Jan Birke, který ve funkci vystřídá současného Lubomíra Zaorálka. S panem Birkem se znám léta, a jsem přesvědčený, že bude dobrým ministrem a vedení oblasti kultury se opět vrátí do správných rukou,“ uvedl v rozhovoru.

Jak píše iDnes.cz, pokoušel se kontaktovat zmíněného Birkeho, avšak ten se k věci vyjadřovat nechtěl. Web dále píše, že podle jeho zdrojů má dojít k výměně v pondělí nebo ve středu. Samotný Lichtenberg tuto výměnu potvrdil s dodatkem, že o tom hovořil s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Spekulace již dříve

Nutno podotknout, že spekulace o možných rošádách na ministerstvech již proběhly před pár dny. Konkrétně o tom informoval server Lidovky.cz. Podle něj má vítězství Jana Hamáčka, který obhájil post předsedy strany ČSSD, přinést konec ministra zahraničí Petříčka. Toho má podle webu na resortu nahradit ministr kultury Lubomír Zaorálek, který resort již v minulosti vedl. Zaorálkovo místo má podle webu převzít náchodský starosta Jan Birke.

Lidovky se odvolávaly na dva nezávislé zdroje, které jim potvrdily, že se Petříček připojí k těm ministrům, kteří opouští vládu. „Nejspíš hned příští týden,“ řekl před pár dny serveru Lidovky.cz jeden z nich.

Hamáček v reakci na to uvedl, že pakliže by se něco podobného chystalo, dozvěděl by se to daný ministr. Přes média prý nic vzkazovat nebude. Server se na komentář ptal i Zaorálka a Birkeho. První zmíněný nereagoval, druhý pak uvedl „bez komentáře“ a položil telefon.

Nutno podotknout, že k odvolání Petříčka se vyjadřoval v minulosti i prezident Miloš Zeman. Jak prohlásil v nedávném rozhovoru pro Parlametní listy, výměna Tomáše Petříčka by podle názoru hlavy státu sociální demokracii před volbami prospěla. Vládě prý prospěje, když „včas vymění méně úspěšné ministry“.

Za zmínku stojí, že před nedávnem došlo k výměně také na resortu zdravotnictví. Tam totiž v tomto týdnu skončil Jan Blatný a nahradil jej Petr Arenberger.