„Bandu Pirátů bych oblékl do maskáčů, vyzbrojil je a vyložil na linii v Doněcku.” Foldyna to natřel Pirátce Gregorové

Na slova Gregorové upozornil na své facebookové stránce europoslanec za stranu SPD Ivan David. Podle něj pirátka tak jen prohlubuje rozpory a volá po válce.

„Soudí, že se ‚ozývají hlasy, že se nějaká agrese skutečně chystá‘. Míní, jak je z kontextu jasně patrné, že agresi chystá Putin. Nevím, co právě paní europoslankyně bere, ale tipoval bych na pervitin, tam jsou ‚hlasy‘ jako verbální sluchové halucinace dosti časté,“ zmínil Ivan David.

Poukázal na to, že Gregorová je členkou delegace pro vztahy s NATO Evropského parlamentu.

„Tato delegace asi nepůsobí jako delegace EU-Rusko nebo EU-Čína, v nichž se pěstuje úsilí o trvalé zhoršování vztahů s těmito velmocemi,“ poznamenal europoslanec.

David si myslí, že ve svých 27 letech mohla europoslankyně získat nějaké vlastní zkušenosti a představy o světě zkorigovat. V Evropském parlamentu se to ale podle něj nepodaří, „tam jsou mezi poslanci podobné představy statisticky normální“.

„Ještě štěstí, že europoslanci nemají zákonodárnou iniciativu. Podobné typy jako Markéta Gregorová by vyvolaly světovou válku už dávno,“ uvedl.

Reakce Jaroslava Foldyny

V komentářích na účtu Ivana Davida se pak objevil politik Jaroslav Foldyna a vyjádřil, jak by podle jeho názoru mělo být zacházeno s pirátskými poslanci.

„Bandu přitroublých Pirátů bych oblékl do maskáčů, vyzbrojil je a vyložil na linii v Doněcku. A natočil reklamní spot firmy Pampers,“ prohlásil.

Jeho komentář získal hodně lajků a jeho reakci uživatelé většinou schvalovali, ale našli se i takoví, kterým se takové prohlášení nelíbilo.

„Já vám s tím oblékáním pomohu, ať se zbytečně nezdržují,“ napsala jedna žena.

„Je pravdou, že ti mamánci by se do těch maskáčů a bot nedokázali ani navléct,“ zareagoval Foldyna na její nabídku.

„Nejdřív bych ji dal do utečeneckého tábora pro uprchlíky na 14 dní a pak první linie v Doněcku. Chtějí jak migranty, tak válku, fetny!“ napsal další.

Zazněly i posměšné komentáře.

„Foldyna má zase mokré sny o mužích v maskáčích...“

„Jaroušku, já bych zase chtěl na linii v Doněcku vidět buzny Noční vlky, tedy tebe.“

Jeden z komentujících se Foldyny zeptal, v kolika válkách sloužil, a politik mu na to odpověděl, že odsloužil 24 měsíců základní služby a v době bombardování Bělehradu tam byl.

Pirátka Gregorová: Putin se možná inspiroval Hitlerem, Evropa ho musí přitlačit ke zdi!

Ve svém příspěvku věnovaném napětí na rusko-ukrajinské hranici místopředsedkyně Evropské pirátské strany, europoslankyně Markéta Gregorová píše, že prezident Ruské federace Vladimir Putin „na Ukrajině opakuje gruzínský scénář“.

„Stejně jako v roce 2008, kdy Moskva obvinila Gruzii z agrese vůči Jižní Osetii, aby tak obhájila vlastní invazi do země, i tentokrát ruský ministr zahraničí Lavrov obviňuje Ukrajinu, že se chystá napadnout území kontrolovaná separatisty,“ uvedla.

Poukázala na to, že Putin se touto taktikou mohl inspirovat u Hitlera, který využil napadení vysílačky v Gliwicích pro invazi do Polska.

Svobodný svět Putinovi podle pirátky musí vysvětlit, jak moc ho bude bolet, když s tím okamžitě nepřestane.

„Putin rozumí jen síle zbraní a peněz. Tím druhým ho musí Evropa přitlačit ke zdi,“ stoji v názvu jejího příspěvku.

Kreml podle Gregorové využívá svou již „tradiční taktiku“, kdy prezentuje hrubou sílu a předstírá hloupého, že si přeci jen přesouvá vojáky na vlastním území a co je komu do toho. A svět mezitím spekuluje, co je Putinovým skutečným záměrem.

„Jedna z teorií hovoří o tom, že si Putin jen testuje novou americkou administrativu v čele s Joem Bidenem. Ozývají se ale i hlasy, že se nějaká agrese skutečně chystá,“ zmiňuje europoslankyně.

Podle slov pirátky Putin rozpoutává války v postsovětských republikách především proto, aby je udržoval oslabené a normalizoval v nich chaos, protože právě tak se mu daří je udržovat ve své sféře vlivu. Gregorová předpokládá, že tentokrát klíčovým motivem pro rozpoutání nového vojenského konfliktu pro Putina by mohly být podzimní parlamentní volby v Rusku.

Dále pirátka nabízí řešení, jak „Putinovy agrese“ odrazit.

„Putin musí pochopit celkový rozsah dopadů, které by pro něj znamenalo případné vyhrocení incidentu. Tyto náklady na jeho současné chrastění zbraněmi mu musí někdo co nejdřív důrazně a adresně sdělit,“ zdůrazňuje Gregorová.

Dodala, že považuje za ostudné vyjádření francouzských a německých ministrů zahraničí, kteří vyzývají obě strany k deeskalaci.

Podle Gregorové by NATO mělo neprodleně podpořit Ukrajinu obrannými systémy. Podle ní Spojené státy už deklarovaly Ukrajině podporu.

„Kde jsou nějaká jasná společná opatření Evropské rady na podporu ukrajinské obranyschopnosti?“ táže se pirátská poslankyně Evropského parlamentu.

Připomeňme, že dříve Markéta Gregorová, která je členkou Výboru pro mezinárodní obchod a také Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací, volala po zastavení stavby plynovodu Nord Stream 2 a postavením Ruska před tribunál za použití chemických zbraní.

Situace na Donbasu

Ukrajinští vojáci koncem března prohlásili, že při ostřelování u osady Šumy v Doněcké oblasti zahynuli čtyři vojáci a další dva byli zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že v nejbližší době projedná situaci s lídry normandské čtyřky (kromě Ukrajiny do ní patří Německo, Rusko a Francie). Kyjev začal mluvit o vyostření situace na Donbasu.

V DLR také informovali o růstu počtu ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Vedoucí představitel republiky Denis Pušilin nevyloučil možnost rozsáhlého útoku Kyjeva na Donbas a podotkl, že „Ukrajina má k tomu všechno připraveno“. V DLR oznámili, že 3. dubna zahynulo dítě v důsledku toho, že ukrajinští vojáci použili bezpilotní letoun s výbušným zařízením.