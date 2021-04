Náš recept nejsou nízké daně, kvůli Sputniku V klidně poletím do Moskvy, vzkazuje Hamáček

Na tiskové konferenci Hamáček, který na on-line sjezdu obhájil post předsedy sociálních demokratů, vyjádřil radost nad tím, že partaj ukázala, jak umí komunikovat v 21. století. Nyní je nutné využít šest měsíců, které zbývají do voleb pro to, „aby nám sociální demokracie splnila to, co se od ní očekává a co jsem slíbil delegátům, to znamená, aby v parlamentních volbách uspěla“.

Debata na sjezdu se týkala i vládní spolupráce ČSSD a podle Hamáčka by bylo nezodpovědné ke koronavirovové krizi přidat ještě krizi politickou. Sjezd dokázal, že je sociální demokracie státotvorní stranou. Nyní chce pracovat na zvyšování důchodů a dotáhnout do konce zákon o dostupném bydlení, který se nachází ve Sněmovně.

„Jsme jediná strana, která v té covidové době představila plán, co bude po covidu. Říkáme jasně, že tato strana dvakrát Českou republiku vytáhla z problémů a jsme připraveni to udělat potřetí, jasně říkáme, že náš recept nejsou škrty, náš recept nejsou nízké daně, náš recept není stát, který se neumí postarat o naše občany. Chceme spravedlivé daně, chceme, aby se na té obnově republiky podíleli všichni včetně nadnárodních korporací a bank. Chceme současně otevřít debatu o zákoníku práce, o zkrácení pracovní doby, o pěti týdnech dovolené, to jsou všechno témata, která jsou sociálně demokratická a jsou silná. Jasně slibujeme, a je to i na tomto billboardu, že nepřipustíme jakoukoliv debatu o privatizaci zdravotnictví,“ podotkl předseda strany.

Odvolání jeho vyzyvatele v čele strany Tomáše Petříčka z postu ministra zahraničí je podle Hamáčka „rozhodnutí sociální demokracie“, a nikoliv premiéra Andreje Babiše (ANO) či prezidenta Miloše Zemana. Funkci nabídl současnému ministru kultury Luboši Zaorálkovi (ČSSD). Dokud se ten nerozhodne, hodlá ministerstvo vést on sám. Na místo Zaorálka má nastoupit starosta Náchodu Jan Birke.

Hamáček o Sputniku V

V případě otázky dodávek ruské vakcíny Sputnik V, o které se zasazuje prezident Zeman, Hamáček podotkl, že nedopustí, aby byl někdo v ČR očkován neschválenou vakcínou. O Sputniku V podle něj má rozhodnout Evropská léková agentura (EMA).

„Já chci jasně říci, že nikdo v ČR nebude nikoho očkovat neschválenou vakcínou. Současně velmi vnímám to, že probíhá proces schvalování vakcíny Sputnik v rámci EMA a vnímám i aktivity různých států, zejména Německa nebo Rakouska, zajistit si dodávky této vakcíny poté, co bude schválena. Já jsem přesvědčen, že bychom měli ukončit tu ideologickou debatu o tom, zda je to dobrá vakcína či nikoli. To rozhodne EMA,“ poznamenal Hamáček.

„Ale ve chvíli, kdy ta vakcína projde schvalovacím mechanismem, tak by ČR měla mít připravenou dohodu s Ruskou federací nebo s továrnami, které tu vakcínu budou vyrábět v Evropě, aby ten výpadek západních vakcín nahradila. Já jsem ochoten klidně odcestovat do Moskvy, dohodnout se na tom,“ prohlásil Hamáček.

Nicméně kvůli tomu, že dodávky již schválených vakcín nabírají zpoždění, v případě, že bude Sputnik V schválen, by měla mít Česká republika možnost vakcínu obratem nakoupit. O dohodě s ruskou stranou je Hamáček připraven jednat i osobně v Moskvě.

Ve středu během jmenování Petra Arenbergera do funkce ministra zdravotnictví prezident Miloš Zeman vyčinil jeho předchůdci Janu Blatnému a šéfce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireně Storové, že blokovali dodávky neschválených vakcín ze strany EMA, a to včetně Sputniku V. Podle nich jsou odpovědní za životy lidí.

I Petříček se stavěl rezervovaně k dodávkám ruské vakcíny. Jeho postoj k Sputniku V či ruské účasti na dostavbě Dukovan byl podle něj „dlouhodobě Pražskému hradu a prezidentovi trnem v oku“. Oznámil to v pondělí na vlastní tiskové konferenci v Černínském paláci, kde se vyjádřil ke svému odvolání z čela ministerstva zahraničí.