Komunisté vypověděli toleranční dohodu. Přestože hrozí předčasné volby, Babiš zůstává v klidu

O vypovězení dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD informoval Filip novináře v úterý ve Sněmovně. Komunistům se například nelíbilo, že vládní strany nezřídily banku komerčního typu v rukou státu, jak dohoda předpokládala. Banka by se měla zaměřovat především na úvěrování firem a samospráv.

Ačkoli Babiš podle médií minulý týden předložil komunistům návrh na zřízení národní rozvojové banky, chyběla lhůta, která by zaručila, že by byla založena ještě do konce volebního období.

„A zejména po dnešku, kdy jsme navrhovali (ve Sněmovně) hlasování o zákoníku práce jako o prvním bodu ve třetích čteních, které hnutí ANO nepodpořilo, tak jsme tu důvěru v partnera ztratili zcela,“ řekl předseda KSČM.

Novela zákoníku práce obsahuje návrh na uzákonění pěti týdnů dovolené, o což komunisté usilují a kvůli tomu chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny.

„Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ uvedl Filip.

Filip dále prohlásil, že pokud opoziční strany iniciují hlasování o vyslovení nedůvěry, tak budou hlasovat za její nevyslovení. Sami ale s touto iniciativou nepřijdou.

Přitom o víkendu předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura řekl, že vláda ztrácí důvěru a podporu. Proto jsou nejlepším řešením předčasné volby. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy k předčasným volbám lze sáhnout, až začne platit novela volebního zákona, která se připravuje kvůli únorovému zásahu Ústavního soudu do volebního zákona.

Nicméně v neděli se prezident Miloš Zeman nechal slyšet, že v případě vyslovení nedůvěry vládě by chtěl, aby vládla až do podzimních voleb v demisi.

Premiér Andrej Babiš je ovšem přesvědčen, že vypovězení toleranční dohody komunisty nenaruší práci kabinetu. Podporu pro zákony bude hledat ve Sněmovně u všech stran. Přitom je skeptický k tomu, že se poslanci rozhodnou pokusit se vyslovit nedůvěru vládě.

„Pokud opozice vlastně požádá o vyslovení nedůvěry naší vládě, tak KSČM řekla, že to podpoří. Otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodlá, když nás stále kritizují, nebo ne. Ale jinak my budeme samozřejmě ve Sněmovně hledat podporu našich zákonů u celého politického spektra,“ řekl Babiš pro televizi CNN Prima News.