Ukrajinský prezident Zelenskyj označil plynovod Nord Stream 2 za otázku války

Ukrajinský prezident obvinil Rusko z energetické války proti Ukrajině a podotkl, že stejně jako v každé válce „někdo určitě prohraje“.

„Stejně jako v každé válce nelze bojovat, když chybí jednota… Bude-li Nord Stream 2 dostavěn, prohraje nejen Ukrajina,“ prohlásil Zelenskyj.

Uznal, že dokončení výstavby plynovodu záleží na pozici USA a členských zemí EU.

Zelenskyj poukázal také na to, že členské země EU nevypracovaly zatím jednotné stanovisko k tomuto projektu.

Biden je proti

Prezident USA Joe Biden prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 je složitá otázka, která se projednává.

Novináři se Bidena ptali, proč nezavedl dodatečné sankce proti plynovodu.

„Nord Stream 2 je složitá otázka, která se dotýká našich spojenců v Evropě. Vystupuji také už dávno proti projektu Nord Stream 2,“ řekl Biden. „Tato otázka se dosud posuzuje,“ dodal.

Pozice Německa

Ministr zahraničí SRN zamítl myšlenku zastavení projektu Nord Stream 2 kvůli situaci na hranici Ukrajiny a Ruska a prohlásil, že zastavení výstavby by mohlo dokonce napětí zvýšit.

„To je diskuse, kterou už dávno vedeme. Pozice vlády byla vždy naprosto jasná,“ prohlásil Maas v rozhovoru pro televizní stanici ARD, když komentoval otázku zastavení výstavby plynovodu. „Beru také velmi skepticky myšlenku, že pozastavení výstavby povede k deeskalaci ze strany Moskvy, měli bychom se spíše obávat, že výsledek bude opačný,“ prohlásil.

Maas dodal, že nikdo nechce prohlubování konfliktu na Ukrajině. „Myslím si, že v konečném důsledku nemá ani Moskva žádný zájem na tom, aby znovu začaly boje na východě Ukrajiny. Tato válka probíhá už příliš dlouho,“ dodal.

Plynovod Nord Stream 2

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu. V SRN vystupují pro dostavění plynovodu a odmítají jednostranné exteritoriální sankce USA.

Západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska na Ukrajině. Ve Washingtonu promluvili o eskalaci „ruské agrese“ a o přesunech ruských vojsk na Krymu a na východní hranici Ukrajiny. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojska v hranicích vlastního území dle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního konfliktu na Ukrajině a že má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi.