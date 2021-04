Fico si posvítil na proamerický postoj v politice SR. A něco k situaci na rusko-ukrajinských hranicích a roli Slovenska

Bývalý premiér a současný předseda Směru Robert Fico poskytl rozhovor internetové televizi zvtv plus, v němž poukázal na to, že vnitřní politika na Slovensku je manipulovaná ze strany americké ambasády a neziskových organizací, které jsou ochotné tolerovat korupční chování slovenské vlády.

V rozhovoru zazněla otázka, proč vlastně Robert Fico, který vyhrál čtvery parlamentní volby za sebou, bez většího odporu ustoupil tlaku ulice a předal moc.

Politik připomněl, že stažením slovenských vojáků z Iráku a odmítnutím povinných kvót na příjem migrantů jeho vláda zpochybnila výše uvedený princip.

„Pak jsem se divil, že došlo k vraždě novináře, kterou musíme všichni odsoudit, a dva dny na to, jak k této vraždě došlo, už tu byly hordy poradců i ze Spojených států, byly tu hordy poradců z nevládních organizací, dělala se setkání na americké ambasádě, kde se organizovaly demonstrace a najednou došlo k pokusu o vládní puč, doslova k němu došlo, pokud bych nepřijal to rozhodnutí, které jsem přijal…“ vyjádřil se ke svému tehdejšímu rozhodnutí bývalý premiér.

Politik poskytl také detaily spojené s danou situací.

„Já jsem v té době nabízel mým kolegům ve Směru, těm, kteří dnes již ve Směru nejsou - pojďme dát naši pravdu veřejnosti, pojďme o tom mluvit, jak je ta vražda zneužívána politicky, pojďme mluvit o tom, jakou roli hrají nevládní organizace, Sorosovy organizace, koho platí a kdo tam všechno je,“ prohlásil.

Uvedl, že spolu se svými kolegy nevěřili tomu, že studentka gymnázia Farská rozbila prasátko v pokoji a z toho zafinancovala nějaké mítinky na Slovensku.

„Nuž ale, moji kolegové, kteří odešli ze Směru, mi řekli - Opovaž se otevřít Sorose, my pak toto nebudeme respektovat a odejdeme ze strany...“ vysvětlil Fico.

Podle slov předsedy Směru neví, co s ním měli, to je jejich problém.

„Ale já to dnes mohu potvrdit na 100 procent - pokud posloucháte, pokud jim vyhovíte ve všem, co potřebují, můžete si dělat s touto zemí, co chcete, můžete nechat umírat lidi na covid, jak to vidíme u této vlády, můžete dělat cokoliv,“ prohlásil.

V rozhovoru expremiér přišel i s poznámkami ohledně toho, jak je Slovensko vnímáno západními mocnostmi.

„Oni jsou nebezpeční, protože vědí, že pokud budou souhlasit s válkou na Ukrajině, pokud budou souhlasit s tím, že Slovensko jako členský stát NATO, byť jen symbolicky, protože jak my můžeme přispět k nějaké vojenské pomoci... pár vojáky nebo možná nějak jinak..., pokud toto budou vidět západní mocnosti, že toto vše je v pořádku...“ poznamenal.

Zkušený politik se vyslovil i k tématu přijetí migrantů.

„Pokud budou například vidět takovou volnost, protože už poslouchám, že ten pakt o migraci není až tak špatný, to posloucháme z ministerstva zahraničních věcí, ale kdo by se o ně staral, vždyť tu mají poslušné loutky, které udělají, co je třeba… Víte co, dělejte si tam na Slovensku, co chcete… Kraďte, dělejte zakázky bez pravidel, nechte umírat lidi, dělejte si, co chcete, dělejte ostudu po celém světě…“ pokračoval Fico.

Nechyběl ani odkaz na poměrně nedávnou situaci dějin současného Slovenska.

„Nám stačí, pokud dojde ke dni D, že budeme vědět, že slovenská vládní koalice pošle naše vojáky tam, kam je má poslat podle přání těch, kteří potřebují, aby Slovensko poslouchalo. V tomto je Matovič a parta kolem něj také nebezpečná, jako byla nebezpečná parta kolem Dzurindy v letech 1998 až 2006,“ upozornil lídr Směru.

Robert Fico uznal, že i on udělal některé chyby, čemuž by se sotva podařilo vyhnout.

„Ale takové faux pas, taková selhání, která vidím dnes, jsou neakceptovatelná,“ podotkl s tím, že někdy i on se stydí za to, co vidí.

K ukrajinské problematice Fico uvedl svou vizi, včetně doporučení. Prohlásil, že Rusové přesněji plní podmínky minských dohod.

„Slovensko nesmí být součástí nějaké slovanské roztržky,“ zdůraznil.

Podle jeho názoru to musí být právě naopak, protože jeho země má ukrajinskou menšinu, slovanské jazyky jsou blízké a lidé si rozumějí, takže Slovensko by mohlo být nějakým mostem při řešení konfliktů. Zrovna tak by mělo být vnímáno Slovensko podle názoru expremiéra.