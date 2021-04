Diplomat Jindrák: Nalezení společného jazyka s Ruskem bude chtít hodně času

Český diplomat Rudolf Jindrák se ve vysílání televize CNN Prima News vyjádřil k probíhající kauze okolo údajného zapojení ruských agentů do explozí na muničním skladu ve Vrběticích.

Jindrák uvedl, že si nyní neumí představit, že by s Ruskem jednal o něčem jiném, než o tom, co bylo včera řečeno předsedou vlády Andrejem Babišem. Moderátor diskuze přitom poukazoval na připravované česko-ruské konzultace.

Český diplomat uvedl, že nic podobného si za posledních 30 let nepamatuje – z pohledu počtu vyhoštěných diplomatů. Česká republika vyhostila 18 ruských diplomatů působících na velvyslanectví země v Praze.

„Já jsem takovýto případ za 30 let, co jsem v diplomacii,,“ konstatoval.

Podle jeho názoru by byla jednání s ruskou stranou v současné situaci těžká.

„Jednání by byla velmi složitá,“ dodal.

Na otázku, co se teď bude dít dál s česko-ruskými vztahy, Jindrák odpověděl: „Je to velmi obtížná situace, na druhou stranu není úplně nová. (…) Chce to čas na vyhodnocení situace a počkat si na reciproční reakci.“

Podle jeho slov do budoucnosti bude potřeba najít s ruskou stranou společnou řeč, a to minimálně v oblastech, kde mají Česko a Rusko společné zájmy.

„Nějaký modus vivendi budeme muset najít. Ale určitě to chce čas,“ uvedl Rudolf Jindrák.

Výbuch ve Vrběticích a Rusko

Připomeňme, že v sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.

V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze , kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.