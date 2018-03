V Rusku oznámili, v jakém případě budou zrušeny výsledky voleb

Objevení neuzavřených zahraničních kont vítěze prezidentských voleb bude důvodem k uznání jejich výsledků za neplatné, stejná situace u poražených volební proces nijak neovlivní, to bude věc daňové inspekce. Už teď bylo v této oblasti nalezeno 22 administrativních porušení, prohlásila předsedkyně Ústřední volební komise RF Ella Pamfilovová.

„Teď po 10. březnu už nemůžeme nikoho sami odvolat, nemáme k tomu žádné důvody, ať už bude odhaleno cokoli. Hypoteticky si to můžeme představit takto… když vyjde najevo, že vítěz má v řadě zemí jakási neuzavřená konta, bude to důvod k tomu, abychom volby zrušili a uznali je za neplatné," řekla Pamfilovová v interview pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy, když komentovala situaci se zahraničními konty kandidáta na prezidenta RF Pavla Grudinina.

Přitom když budou objevena neuzavřená zahraniční konta u jiných kandidátů, kteří ve volbách nezvítězí, nebude to mít pro volební proces žádné následky.

„Poražený kandidát nemá pro výsledky voleb a pro volební proces vůbec žádný význam. To už bude věc daňových úřadů (už je tam přece 22 administrativních porušení). Budou to pokuty, atd. Není to otázka volební komise," dodala.