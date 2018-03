Kohlíček: Čeho jsem si všiml ve volebních místnostech v Krasnodaru

Kohlíček: Já jsem teď v jedné komisi, kde právě teď končí práce a budu mluvit přímo do mikrofonu. Byl jsem asi v osmi volebních komisích, v komisi, kde jsem teď, jsou dvě elektronické urny, kterými prošly hlasovací lístky. Jsou tu dvě mladé dívky (veřejní pozorovatelé od kandidáta Javlinského), které zřejmě dostaly zadání vymyslet něco, aby komise nemohla dokončit svoji práci. Neustále vymýšlely hlouposti, například si stěžovaly, že hraje hudba. Hudba byla u komise, profesionální hudebníci, protože je to v budově filharmonie, nelíbilo se jim, že zde hraje hudba. Takové věci tyto dvě dívky vymýšlely. A právě teď volební komise podepisuje hlasovací protokol. Vydaných lístků bylo 1283 a dívkám se zase nelíbí, že ani po třetím sčítání to prý nebylo správně sečteno. Zdá se, že dívky přišly s nějakým speciálním zadáním. Ale to, co jsem viděl, bylo velmi korektní. U žádné komise jsem neviděl nic mimořádného, chodilo hodně lidí. Už po poledni v některých komisích kam jsem přišel, bylo přes 50 % voličů, takže musím říct, že to na mě dělá dojem velmi korektního průběhu voleb a velmi bych si přál, aby elektronické urny, které jsme viděli, mohly do budoucna být v každé volební komisi, které hned zpracují výsledky, a snižuje se tím možnost mnohdy až nesmyslných požadavků od pozorovatelů.

Ano, byl jsem ve více než sedmi volebních místnostech v různých částech Krasnodaru. Byli jsme dokonce i v jedné vesnici, která patří k městu, ale je to předměstí, které je oddělené, kde byly dva volební okrsky ve škole. Bylo to velmi zajímavé a všude je ta účast opravdu velmi vysoká.

Zaznamenal jste nějaká porušení při hlasování ve volebních místnostech?

Ne, nic takového jsem neviděl. Setkal jsem se naopak s tím, že volební komise byla velmi korektní, když přišla například paní bez občanského průkazu, říkali, že „ne, hlasovat nemůžete, i když vás znám, musíte si skočit domů a potom znovu přijďte, jinak vás nenecháme hlasovat".

V Moskvě byly v ranních hodinách v řadě místností obrovské fronty. Říkají, že to byly nějaké organizované skupiny, vy jste to také zaznamenal?

Je možné, že to byly organizované skupiny, tady nic takového nebylo. Brzy ráno hned po osmé hodině jsem viděl, že chodí hodně starších lidí, někteří měli i trochu problém s pohybem, musím říct, že přišli, přijeli na vozíčku, ale k volbám přijeli, aby mohli odvolit. V řadě mých okrsků jsem viděl hodně požadavků na přenosnou urnu. V jednom to bylo například 130 požadavků, v jiném to bylo skoro 150 a v té filharmonii to bylo výjimečně pouze 26. To je opravdu hodně a musím říct, že skladba obyvatel zahrnuje hodně starších lidí protože ti nejstarší, pouze ti, kteří opravdu mají problém s pohybem, požadují, aby za nimi přišli členové komise s přenosnou urnou. Takže to bylo to zvláštní a moc se mi líbilo, že prakticky u všech volebních komisí probíhala recitace veršů a že tam byla hudba. Ať už profesionální hudebníci nebo děti, mladí lidé, kteří zpívali s doprovodem. To se mi líbilo a musím říct, že i moji kolegové to kvitovali, že je to opravdu hezké a že by to rádi viděli i u nich doma.

Je, musím říct, že ano. V Čechách všichni, kteří přijdou do volební komise, tak tam pracují. Nejsou tam žádní pozorovatelé, kteří by zde seděli se zákonem v ruce a neustále vymýšleli nějaké kličky, aby řekli, že se jim něco nelíbí. To u nás prostě není. A tady v té komisi, kde teď jsem, kde komise podepisuje protokol, ti starší pozorovatelé řekli, že je to v pořádku, ale tady děvčata stále vymýšlejí nějaké hlouposti. Podepište protokol, my hlasujeme pro to, aby se to podepsalo. A ty dvě dívky, které tu stále pobíhají okolo, neustále vyvolávají nějaké hlouposti, aby mohly říct, že něco proběhlo špatně. Ty byly přehlasovány, protože ostatní řekli, že je všechno v pořádku. Zajímalo by mě, co za zprávy odsud odesílají ta děvčata, protože to jsou zřejmě ty podklady, které pak použijí někteří zahraniční novináři, aby řekli, že volby neproběhly korektně. Od těch mladých dívek teď odejde bůhví jaká zpráva, já ale můžu říct, že to proběhlo naprosto korektně.

Úřady se obávaly, že volební účast bude nízká, protože opoziční lídr Alexej Navalnyj vyhlásil bojkot voleb. Co si myslíte, lidé uposlechli tuto výzvu?

Nevyslyšeli tu výzvu, naopak. Mám dojem, že účast je opravdu vysoká a to, co tady vidím, vypadá příznivě. Já bych to odhadoval na více než 60 %. Tady přímo v Krasnodaru.

Je to logický výsledek dobré práce a myslím si, že když srovnám ostatních sedm kandidátů, tak třeba tady v tomto okrsku, jak jsem slyšel, že bude druhý zřejmě komunistický kandidát Pavel Grudinin. Takže lidé si cení určitých sociálních jistot a chtěli by, aby byly ještě posíleny. To je dobré znamení.

Pane Kohlíčku, jak se podle vás bude Ruská federace vyvíjet v příštích šesti letech?

Doufám, že nastoupený směr, to znamená posílení sociálních jistot a určité další kroky proti největším oligarchům, bude pokračovat a že ten signál, který třeba tady voliči dali díky tomu, že jich dost volilo kandidáta Komunistické strany, posílí sociální aspekty Putinovy politiky.

Nevíte náhodou, kdo z Česka ještě pozoroval volby prezidenta Ruska?

Měl by tady být Jaroslav Doubrava a měl by být v Petrohradu. Byl jsem v té delegaci OBSE. Bylo tady několik různých delegací, byli tady dokonce Číňané a také tu byli specialisté, kteří třeba vyučují ruštinu v různých zemích.

