Pamätníky červenoarmejcov na Slovensku v ohrození

Vandalský čin skupinky Košičanov z konca augusta dostal požehnanie nielen od médií, ale aj od viacerých politikov, vrátane prezidenta Kisku, ktorý osobne intervenoval u generálneho prokurátora počas zadržania jedného z páchateľov.

Chcú odstrániť pamätník

Spolu so silnejúcou medializáciou kauzy poškodzovania košického pamätníka začali byť intenzívnejšie aj hlasy po jeho odstránení. Najprv dlhoročný redaktor časopisu.týždeň Eugen Korda publikoval komentár , v ktorom nielen vyzýva na odstránenie pamätníka, ale popiera aj to, že by nás Červená armáda oslobodila. „Oni sa jednoducho pri hone na Hitlera prehnali Európou a zabrali každú piaď zeme, ktorú mu jeho spojenci zabrať dovolili," napísal redaktor pravicového týždenníka.

Ďalším v poradí, kto vyzval na odstránenie pamätníka je poradca expremiérky Ivety Radičovej Marián Balázs. Na stránkach Denníku N publikoval článok Odstráňte už konečne celý ten boľševický pamätník. „Jednou z charakteristických čŕt ruského boľševicko-imperiálneho panstva je označkovanie okupovaného či uzurpovaného územia svojimi symbolmi, pomníkmi a pamätníkmi," myslí si poradca expremiérky.

Podobné snahy pritom stáli na začiatku procesov, ktoré sú na Ukrajine, v Poľsku či v pobaltských krajinách v plnom prúde — odstraňovanie sôch či premenovávanie ulíc, námestí alebo dokonca celých dedín spojené so zmenou výkladu histórie.

Hlavným problémom košického pamätníka je, podľa jeho poškodzovateľov to, že je na ňom jeden zo symbolov, ktoré mali na uniformách sovietski vojaci — kosák s kladivom. To však nie je na pamätníkoch padlých červenoarmejcov nič neobvyklé. Eventuálne teda môžu byť po Košiciach z rovnakého dôvodu „na odstrel" aj iné pamätníky — v Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a ďalších mestách a mestečkách Slovenska.

Jednou z organizácií, ktorá pamätníky Červenej armády bráni je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB). Vedúci mediálneho oddelenia SZPB Vladimír Mikunda si však nemyslí, že by odstraňovanie pamätníkov aspoň v blízkej budúcnosti bolo reálne, resp. že by volanie po ich odstránení silnelo. „Nemyslím si, že boj proti pamätníkom Červenej armády u nás silnie. On je len žlčovitejší! Určite je to zo strany pravicových médií," hovorí Mikunda a zároveň upozorňuje, kto šíri tieto myšlienky: „Vôbec to nie sú predstavitelia slovenskej krajnej pravice, ani nikto z politickej strany Kotleba — Ľudová strana Naše Slovensko! Sú to tí najzúrivejší „demokrati", ktorí práve všetkých nás radia medzi extrémistov."

„Zbúranie pamätníka Červenej armády v Košiciach a ani inde reálne nie je. Títo ničitelia našich objektívnych dejín na to zatiaľ nemajú silu, majú iba fašistickú zúrivosť," uzatvára Mikunda.

Zostane v centre Trnavy?

SZPB stojí aj za iniciatívou chrániacou pamätník Červenej armády v centre Trnavy. Magistrát mal od jari v pláne presunúť pamätník z centra mesta a na jeho miesto dať neďalekú sochu M. R. Štefánika. Dôvodom mali byť podľa medializovaných informácií neopraviteľné chyby v statike pamätníka, keďže stojí na prekrytí rieky Trnávka.Oblastný výbor SZPB v Trnave preto inicioval na jar petíciu za zachovanie pamätníka na jeho pôvodnom mieste a vo veci komunikuje s magistrátom. Zber podpisov pod túto petíciu stále beží a podporiť ju môžu aj ľudia, ktorí nežijú priamo v Trnave. Zároveň prebiehajú aj stretnutia petičného výboru s vedením mesta., posledné 18. decembra. Podľa informácií Vladimíra Mikundu, bol na stretnutí vedenia mesta s petičným výborom prítomný aj mestský architekt, ktorý vylúčil, že by snahy o premiestnenie mali ideologické pozadie. „Záver k dnešnému dňu je taký, že otázka je síce stále otvorená, ale nikto nemá záujem vysťahovať pamätník niekam na okraj mesta. Ak sa v rámci nového architektonického riešenia aj posunie o pár metrov, stále to bude v tejto zóne a to pripúšťajú všetky strany. No stále nie je nič rozhodnuté," dodáva Mikunda.

Situáciu sleduje aj ambasáda

Situáciu okolo vojenských cintorínov a pamätníkov monitoruje aj ruská ambasáda na Slovensku a niekoľkokrát dôrazne upozornila na ich poškodzovanie. V septembri 2016 zaslala ambasáda protestnú nótu slovenskému ministerstvu zahraničia. V auguste tohto roku sa situácia zopakovala a slovenskej strane svoje znepokojenie adresovalo aj ruské ministerstvo zahraničia.

Ambasáda komunikuje s trnavským magistrátom vo veci premiestnenia pamätníka z centra Trnavy a zároveň spolupracuje s rôznymi občianskymi združeniami, ako napríklad so SZPB. „Komunikujeme, spolupracujeme pri obnove pamätníkov, pri odhaľovaní nových hrobov červenoarmejcov a vo veľa prípadoch sa aj opierame o pomoc ruského veľvyslanectva. Nepoznám prípad, žeby Rusi niekomu nevyšli v ústrety," pochvaľuje si spoluprácu Vladimír Mikunda.