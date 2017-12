USA zmodernizujú letecké základne Sliač a Kuchyňu v SR za desiatky miliónov dolárov

Prezident Trump podpísal tento mesiac zákon špecifikujúci vojenský rozpočet USA na rok 2018. Na budúci rok vyčlenila Trumpova administratíva pre armádu 700 miliárd dolárov. Rozpočet obsahuje aj projekt modernizácie viacerých leteckých základní v Európe. Spojené štáty hodlajú investovať 214 miliónov dolárov na modernizáciu vojenských leteckých základní v Nórsku, na Islande, v Rumunsku, Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku a na Slovensku.

Na Slovensku budú pristávať americké stíhačky

Slovensko ako jediná zo spomínaných krajín poskytne pre potreby Američanov hneď dve letecké základne — Sliač na strednom Slovensku a Kuchyňu na západnom Slovensku pri hraniciach s Českom. Spojené štáty plánujú vynaložiť 46 miliónov dolárov na úpravu oboch základní, čo je výrazné navýšenie oproti pôvodným plánom. Ešte v marci tohto roku americká strana uvádzala ako horný strop tejto investície 5 miliónov dolárov. Vyššia suma je určená už len pre maďarskú základňu Kecskemét a Luxembursko, kde má americké letectvo pri mestečku Sanem obrovské logistické centrum s pohonnými hmotami a náhradnými dielmi pre lietadlá dislokované v Európe a priľahlých krajinách.

Ako vyplýva z oficiálneho rozpočtu ministerstva obrany USA na rok 2018, obe slovenské základne budú upravené tak, aby zodpovedali potrebám dopravných i bojových lietadiel americkej armády. Po novom by teda spomínané základne mali slúžiť pre lietadlá US Air Force — najmä pre stíhačky F-15 Eagle, bojové lietadlá A-10 Warthog a dopravné lietadlá C-5 Galaxy a C-17 Globemaster.

Rekonštrukcia sa dotkne pristávacej plochy a jej okolia, prístupových ciest, hangárov, skladovania pohonných hmôt či osvetlenia. Projektové práce by mali začať už budúci mesiac v januári. Práce na samotných základniach by mali začať v máji 2019 a hotové by mali byť do novembra 2020.

V tomto smere nezaostáva ani tretia slovenská letecká základňa v Prešove. Po minuloročnom nákupe vrtuľníkov Black Hawk americkej výroby slovenské ministerstvo obrany avizovalo, že základňa bude slúžiť ako výcvikové centrum pre pilotov vrtuľníkov tohto typu.

Proti ruskej hrozbe

Mnohí pozorní čitatelia sledujúci zvyšovanie americkej vojenskej prítomnosti v Európe si dozaista kladú otázku, čo vedie Spojené štáty investovať desiatky miliónov dolárov do leteckých základní po celej Európe, keď už roky doslova tlačia na európske krajiny NATO, aby zvyšovali svoje výdavky na zbrojenie na úroveň dvoch percent HDP.

Prispôsobovanie leteckých základní európskych členov NATO potrebám amerického letectva je podľa dokumentu amerického ministerstva obrany súčasťou operácie Atlantic Resolve, ktorú USA spustili v roku 2014 po pričlenení Krymu k Ruskej federácii a začiatku vojny na juhovýchode Ukrajiny. Slovníkom amerických úradov je operácia Atlantic Resolve odpoveďou na „ruskú hrozbu" a následne posilňovanie americkej vojenskej prítomnosti v Európe, najmä v krajinách v bezprostrednej blízkosti Ruskej federácie. Od roku 2014 stihli Spojené štáty v rámci operácie zorganizovať sériu presunov armádnych konvojov, zvýšiť počet vojenských cvičení či vyslať vojakov do nových európskych krajín. „Slovensko je členský štát NATO a preto sa od neho žiada hostiť nasadené jednotky americkej armády," píše sa v materiály amerického ministerstva obrany, z čoho je zrejmé, že Slovensko sa do aktivít NATO a USA namierených proti Rusku v nasledujúcich rokoch bude musieť zapojiť intenzívnejšie ako doteraz.

