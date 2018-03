Je Gorbačov Slovák? V každém případě je teď Košičan

Tento den dorazili Gorbačovovi poblahopřát ruští i zahraniční novináři, kteří se s Gorbačovem znají už z doby Kremlu. Přijel i velvyslanec Slovenska se zástupci Košic, jejich důvodem příjezdu nebylo pouze poblahopřání bývalému prezidentovi, ale také předání diplomu čestného občana.

© AP Photo/ Ivan Sekretarev Zeman a Gorbačov probrali otázky mezinárodní politiky

„Během války tam bojoval otec Michaila Sergejeviče (Gorbačova), byl u Košic zraněn. Už probíhalo osvobozování Československa, válka pomalu končila," řekl Sputniku tiskový mluvčí Fondu Gorbačova Vladimir Poljakov.

Navíc má Michail Gorbačov velmi dobrý přátelský vztah s bývalým slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem, který se narodil v Košicích, poznamenal společník agentury. Schuster dávno zval Gorbačova do svého rodného města.

„Ale stále nebyl čas, když se nakonec připravil na cestu, zradilo ho zdraví. A radnice se rozhodla, že ho jmenují čestným občanem Košic. Dnes přijel velvyslanec. Samozřejmě mu vřele poblahopřál k narozeninám a od Rudolfa Schustera dostal velmi zajímavý dárek," řekl tiskový mluvčí fondu.

Poznamenal, že na diplomu, kterému věnovali prvnímu prezidentovi SSSR, byly vyobrazeny staré Košice. „A Rudolf Schuster objednal obraz od známého slovenského malíře: to je to místo, ale jak vypadá dnes. Všechno to darovali Michailovi Sergejevičovi," dodal společník agentury.