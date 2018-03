Najväčšie protesty v modernej histórii Slovenska: „Dosť bolo Fica,“ kričal nespokojný dav

Na rozdiel od minulotýždňových zhromaždení, ktoré boli venované výhradne pietnej spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, teraz organizátori požadujú okrem nezávislého vyšetrenia vraždy aj politické zmeny v podobe zmeny vlády, ktoré v nedeľu vyslovil prezident Andrej Kiska.

Námestie SNP praskalo vo švíkoch

Krátko po sedemnástej hodine sa bratislavské Námestie SNP zaplnilo — od Obchodnej ulice až po „Manderlák" — desiatkami tisíc protestujúcich, ktorí držali transparenty s nápismi ako „Pozor, padá vláda", „Chceme voľby", „All for Ján", „Robo, už nás fakt Söros" či „Fico, odstúp". Odhady hovoria o 30 až 60 tisíc protestujúcich v hlavnom meste.

Ako prvý sa zhromaždeniu prihovoril šéfredaktor časopisu.týždeň Štefan Hríb, ktorý vystúpil v mene novinárov. „Zistili sme, že k antisemitizmu a šíreniu nenávisti voči slobodnému svetu sa hanebnými konšpiráciami o Georgovi Sorosovi — a už aj bláznivými konšpiráciami o týchto občianskych zhromaždeniach — pridali aj viacerí ústavní činitelia. Je to desivé, je to hanba a je to nebezpečné," povedal Hríb narážajúc na vyjadrenia premiéra. Ten v pondelok adresoval prezidentovi otázku, o čom sa rozprával s Georgeom Sorosom počas jeho návštevy v USA. Na stretnutí Andreja Kisku a Georgea Sorosa pritom nebol žiaden zástupca ministerstva zahraničia.

Ďalej na pódiu vystúpili Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov, opatrovateľka Bibiana Kudziová, herec Róbert Roth, ako aj Mária Kuciaková, sestra zavraždeného novinára, či arcibiskup Róbert Bezák. Ich vystúpenia prerušoval dav protestujúcich potleskmi, zvonením kľúčmi či skandovaním hesiel ako „Dosť bolo Fica" či „Odstúpiť, odstúpiť".

„Nech mi je dovolené z tohto miesta pozdraviť Bélu Bugára, pani Žitňanskú, pána Kresáka a pána Šebeja, do rúk ktorých som vložil svoju dôveru, a dal som im svoj hlas za lepšie Slovensko. Nech rozmýšľajú," apeloval na predstaviteľov vládnej strany Most-Híd Bezák. Ako pre Sputnik povedal v pondelok politológ Roman Michelko, v prípade, že by Žitňanská odišla z postu ministerky spravodlivosti pravdepodobne sa vráti do parlamentu, kde posilní rady opozície. V takomto prípade je možné, že so sebou stiahne aj spomínaných poslancov Šebeja a Kresáka, čím by koalícia prišla o väčšinu v parlamente.

Organizátori aj vystupujúci viackrát zdôraznili dve požiadavky protestov — dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy mladej dvojice za spoluúčasti zahraničných vyšetrovateľov a novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.

Podujatie sa skončilo slovenskou hymnou v podaní Juraja Benetina, speváka skupiny Korben Dallas.

Bez výtržností

Organizátori viackrát — prostredníctvom sociálnych sietí, aj priamo na proteste — vyzývali ľudí na pokojné a nenásilné správanie. Na poriadok v centre hlavného mesta dozerali desiatky policajtov a pred násilnosťami varoval aj premiér, ktorý dokonca na piatok zvolal Bezpečnostnú radu. Po jej skončení upozornil na možné riziká „Akumulovali sme obrovské množstvo informácií, ktoré hovoria o vysokej pravdepodobnosti útokov na verejné budovy. Nemôžem ísť do detailov," vyhlásil premiér.

Ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady sa pokúsili napätú situáciu v spoločnosti upokojiť traja ústavní činitelia prijatím spoločnej deklarácie. Návrh prezidenta Kisku, ktorý text deklarácie poslal premiérovi aj predsedovi parlamentu a následne ho v piatok ráno posunul médiám, sa nestretol so súhlasom — premiér totiž priniesol vlastný návrh deklarácie.

Po skončení zhromaždenia sa skutočne pred Úradom vlády zhromaždilo 300-400 ľudí. Niektorí zapálili pred bránou sviečky, položili kvety, iní zase skandovali invektívy na adresu premiéra a ministra vnútra. Polícia však nezasiahla ani po tom, ako niekto na nádvorie Úradu vlády vhodil pyrotechniku.

Protestovalo sa doma i vo svete

Protesty „za slušné Slovensko" sa konali v desiatkach ďalších miest. Najväčšie boli najmä v krajských mestách. Do Košíc prišlo 15-20 tisíc ľudí, v Prešove 7 tisíc, v Nitre, Žiline a Banskej Bystrici 5 tisíc, v Trnave či Trenčíne 2 a pol tisíc. Protesty sa konali aj v menších mestách ako Skalica, Šaľa, Martin, Krupina, Rožňava, Námestovo, Poprad alebo Michalovce.

Do ulíc ale vyšli aj Slováci v zahraničí. Sydney, Londýn, Brussel, Aalborg, Paríž či Praha — tu všade si ľudia pripomenuli novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu.

Organizátori neuli či budúci týždeň plánujú ďalšie protesty. Veľa bude zrejme záležať od toho či minister vnútra Róbert Kaliňák odstúpi a ako sa zachová koaličný Most-Híd po rokovaní republikovej rady.