Paralympijské hry sotva začaly a Slováci už oslavují dvě medaile

„Je to skvělý pocit a užíváme si to. Jak celou jízdu, tak momenty po závodech. Měla jsem problém v jedné pasáži, ale zvládla jsem to. Jízda byla dobrá, rychlá, plynulá a alespoň já jsem se během ní cítila dobře. Měla jsem dobrý pocit i po dojezdu do cíle. I čas byl dobrý, takže jsme věřili, že by to mohlo vyjít na vítězství, ačkoli Millie Knightová nám trošku zvedla adrenalin. Bylo to opravdu napínavé, ale dopadlo to v náš prospěch a máme z toho obrovskou radost," řekla pro spv.sk Henrieta Farkašová.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov V jihokorejském Pchjongčchangu bylo oznámeno zahájení XII. zimní Paralympiády

Pro Kraka to byla první medaile v této disciplíně na zimních paralympijských hrách či na mistrovství světa. „Ty dosavadní čtvrté místa ve sjezdu byly takové smutné, ale já jsem je vždy vnímal jako přípravu na super-G. Teď jsem ale opravdu rád že to vyšlo a máme stříbro. Důležitá byla hlavně příprava, kterou jsme věnovali klouzavým disciplínám a rovněž psychická příprava, na kterou jsme také kladli důraz," řekl.

Zimní paralympijské hry v korejském Pchjongčchangu se budou konat od 10. do 18. března. Handicapovaní sportovci si během devíti dnů rozdělí 80 sad medailí v alpském a klasickém lyžování, biatlonu, snowboardingu, sledge hokeji pro sportovce s poškozením dolních končetin a curlingu pro vozíčkáře.