Výzva z europarlamentu na odvolanie Kaliňáka je podľa Blahu urážkou Slovenska

Je to zasahovanie europarlamentu do personálnej politiky členských štátov a výsmech hodnotám suverenity a subsidiarity. Tak komentoval výzvu šéfa ľudovcov v europarlamente Manfreda Webera na odvolanie Róberta Kaliňáka poslanec vládneho Smeru-SD Ľuboš Blaha. Pre Sputnik dodáva, že to považuje za urážku Slovenskej republiky.

Členské štáty nie sú kolóniou europarlamentu!

Predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber v sobotu uviedol, že správy od európskej delegácie, ktorá sa na Slovensku snaží získať viac informácií o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, sú veľmi znepokojujúce. „Vzniká dojem, že zo strany najvyšších slovenských vládnych predstaviteľov nie je urobené všetko pre to, aby boli obe vraždy objasnené. Predstaviteľom strany Smer-SD sa nepodarilo vyvrátiť mediálne správy o prepojení strany premiéra Fica a najmä ministra vnútra Kaliňáka s mafiou. Toto nie je akceptovateľné," vyhlásil šéf najvplyvnejšej frakcie v europarlamente.

© AFP 2018/ Saul Loeb Krize na Slovensku pokračuje: ministr vnitra Kaliňák rezignoval

Následne dodal, že je neuveriteľné, že Kaliňák ešte stojí na čele rezortu, ktorý spolu s prokuratúrou zodpovedá za vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Ak chce premiér Fico ukázať, že má ešte štipku slušnosti a dôveryhodnosti, musí odvolať ministra vnútra," dodal Weber.

Tieto slová pobúrili najmä poslanca Smeru-SD Ľuboša Blahu, ktorý vedie parlamentný výbor pre európske záležitosti. Blaha považuje Weberove slová za zasahovanie do personálnej politiky členských štátov, ako aj za výsmech hodnotám suverenity a subsidiarity. Predseda eurovýboru ďalej dodáva, že poslanci Európskeho parlamentu nemajú žiadne právo žiadať personálne výmeny vo vládach členských štátov EÚ. „Je úplne jedno, čo si kto na Slovensku myslí o Kaliňákovi, ale neexistuje, aby Európsky parlament nadobúdal pocit, že suverénne členské štáty EÚ sú jeho kolóniou, ktorej budú nadnárodní politici, žijúci v bruselskej bubline, určovať, kto má či kto nemá byť minister," napísal Blaha na facebooku.

Žiada ospravedlnenie sa Slovensku

Blaha adresoval Weberovi aj oficiálny list, v ktorom mu odporúča ospravedlnenie pre Slovenskú republiku. Šéf ľudovcov sa v liste napríklad dočíta, že sa slovenskými pravicovými europoslancami nechal zatiahnuť do politického zápasu na Slovensku a že svojim agresívnym vstupovaním do vnútorných záležitostí Slovenska len povzbudzuje euroskeptické nálady v krajine.

V prípade, že sa Weber Slovensku neospravedlní odmietne Blaha na pôde eurovýboru prijať akýchkoľvek delegátov z EĽS. Pre Sputnik hovorí, že to bude jeho osobný postoj, ktorý bude dodržiavať. „Vyjadrenia pána Webera považujem za urážku Slovenskej republiky a vážne poškodenie mena Európskeho parlamentu. Nezvyknem sa stretávam s ľuďmi, ktorí nás urážajú. Ak príde požiadavka na stretnutie europoslancov, na ktorej sa zúčastní delegát z EPP, jednoducho budem takúto požiadavku ignorovať, prípadne dotyčným vysvetlím, že očakávam ospravedlnenie za nebezpečné výroky ich frakčného predsedu," povedal poslanec pre Sputnik.

Blaha zároveň verí, že EĽS sa od Weberových slov dištancuje. „Očakávam to prinajmenšom od europoslancov zo strednej Európy, napríklad od Fideszu," hovorí.

Na druhej strane ale nevylučuje ani opačnú možnosť — že s postupom času sa začne tlak Bruselu na slovenskú vládu stupňovať, a to aj napriek tomu, že Ficova vláda dlhodobo jasne deklaruje proeurópske a proatlantické smerovanie. „Ak by Brusel v tejto chvíli útočil na slovenskú vládu, bol by to ten najhlúpejší politický manéver v dejinách európskej integrácie. Čo ale neznamená, že k tomu nedôjde — Brusel nevie robiť realistickú politiku a práve preto sa EÚ rozpadá," dodáva poslanec.

Už v stredu bude štvorica slovenských europoslancov Smolková, Beňová, Zala a Maňka konfrontovať šéfa európskych ľudovcov s jeho vyjadreniami. Podľa zverejneného stanoviska sa plánujú Webera pýtať či jeho mimoriadne tvrdé slová nie sú odplatou slovenskému premiérovi za postoj v otázke prijímania utečencov a kritiku politiky EÚ.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce