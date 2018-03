Šok v soutěži krásy: Z Miss Slovensko odstoupila jedna z finalistek… A proč?

Součástí 23. ročníku Miss Slovensko je dnešním dnem pouze 11 účastnic. Jana Kadvanová z Galanty se rozhodla pro neobvyklý krok. Odstoupila z prestižní soutěže, po které touží tisíce děvčat, zprávu přinesl slovenský portál topky.sk.

Ředitelka soutěže Miss Slovensko Karolína Chomisteková oznámila, že finalistka opustila soutěž z osobních důvodů.

„Bylo to její rozhodnutí, odstoupila z osobních důvodů. K tomu asi není co dodat. Samozřejmě to respektujeme, je to její rozhodnutí," oznámila Chomisteková a dodala, že jsou v takové situaci poprvé a nebudou hledat žádnou náhradnici.

„Stalo se to poprvé, ale když je to z osobních důvodů, respektujeme to a pokračujeme dále s 11 děvčaty. Tento rok nemáme náhradnici, ale v principu to není velký problém," dodala ředitelka.

Samotná bývala finalistka Jana Kadvanová reagovala následovně.

„Celému týmu děkuji, že jsem mohla být finalistkou této prestižní soutěže, ale i za to, že mé důvody pochopili. Všem holkám držím palce, každá z nich si zaslouží vítězství."

Finále soutěže Miss Slovensko proběhne 28. dubna.