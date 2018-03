Největší vyšetřování v historii Slovenska. Co se snaží najít europoslanci?

Ve zprávě se píše, že předseda vlády Robert Fico řekl, že na Slovensku probíhá největší vyšetřování v jeho historii, do kterého je zapojeno hodně vyšetřovatelů a spolupracují s FBI, Europolem, italskou a českou policií, přičemž tato spolupráce se může ještě v případě nezbytnosti rozšířit. Podle něj nikdo nemůže zpochybňovat profesionalitu policie, a pokud byla důvodem vraždy Jana Kuciaka jeho práce novináře, znamená to útok na demokracii.

Také europoslanci při rozhovorech narazili i na otázky nezávislosti soudnictví a účinnosti vymáhání práva. Zástupci občanské společnosti si při setkání s členy delegace postěžovali na to, že jsou přesvědčeni, že proti korupci nejsou učiněna dostatečná opatření.

Robert Kaliňák na to reagoval „zdůrazňováním vysokého hospodářského růstu a nízkou mírou nezaměstnanosti na Slovensku". V této souvislosti uvedl, že boj proti korupci se bere vážně a že v minulých letech bylo přijato mnoho opatření, zejména byla vytvořena speciální jednotka na prevenci korupce a v procesu schvalování je nový zákon o whistleblowingu (oznamování nebo upozorňování na porušování norem, zásad, pravidel).

Slovensko podle něj jde pozitivním směrem v boji proti korupci.

Členové delegace jsou znepokojeni činností mafie na východním Slovensku. A položili řadu otázek ohledně toho, jak by se mohla mafie dostat až na úřad vlády, zejména prostřednictvím premiérové asistentky.

Fico odpověděl, že je tato myšlenka absurdní. "Pokud jde o jeho asistentku, uvedl, že není odpovědný za to, co dělala předtím, než se připojila k jeho kabinetu a že už odstoupila," stojí ve zprávě.

Robert Kaliňák na to odpověděl, že „pokud jde o aktivity mafie, Slovensko vůbec nebylo zmíněno v komplexní zprávě z roku 2013, která popisuje činnost mafie v celé Evropě. Pokud existují mafiáni na Slovensku, nevykazují známky organizovaného zločinu".

Zpráva europoslanců ještě zmiňuje setkání prezidenta Andreje Kisky s americkým finančníkem Georgem Sorosem v New Yorku v září minulého roku. Robert Fico zmínil, že se to odehrálo bez účasti ministra zahraničních věcí. A vzniká tedy otázka, o čem spolu mluvili.

Nakonec je ve zprávě to, co nemluví ve prospěch Slovenska a činí pro ni špatnou reputaci: "V tomto kontextu byla delegace konfrontována s následujícími tvrzeními občanů: obvinění z korupce se neřeší a nikoho neodsoudí. Kdokoliv je u moci, krade, především peníze z EU, protože na Slovensku není co".