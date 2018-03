Europoslanci tvrdí, že Ficova slova jsou vytržena z kontextu, sítě však mají jiný názor

„V posledních dnech jsme svědky neskutečných manipulací a zaváděním, o čemž svědčí i parafrázovaná a z kontextu vytržená věta předsedy vlády."

„Absolutně odmítáme, aby z východního Slovenska někdo uměle vytvářel ráj mafie. Očekáváme, že stejný zájem budou poslanci Evropského parlamentu věnovat i zemím, ze kterých mafiánské struktury přesahují do jiných členských států," uvádí poslanci ve svém prohlášení.

Slovenští uživatelé na tuto událost reagují různě. Na síti však můžeme najít i velmi vtipné komentáře.

© AFP 2018/ Vladimir Simicek Největší vyšetřování v historii Slovenska. Co se snaží najít europoslanci?

Na webu aktuality.sk se komentátoři opírají nejen do Fica , ale i do samotného východního Slovenska. Uživatel kotelna007 do diskuze zapojuje i babičku, Komunistickyzlodej zase dává na frak východu

kotelna007: Fico prohlásí i to, že jeho babička pochází z Marsu, pokud to bude potřeba…

Komunistickyzlodej: Takže hloupí výchoďáci, když už tam nic nemáte, tak zalezte do boudy a držte fiču — to vám vzkazuje soudruh Fico, hahahah

Většina slovenských uživatelů zaujímají proti Ficovi kritický postoj, jsou proti němu i jeho voliči.

triumph66: To je ten fico, co mu manželka musí kupovat hodinky, nebo je to nějaký jiný fico?…:-D

Uživatel sali5000 se podivuje na přiznáním Fica, že na východě Slovenska nic není.

Sali5000: Ficico do éteru přizná, že na východě Slovenska nic není??? A to se nebojí to vyslovit z jeho falešných úst??? Co dělala jeho vláda celé ty roky??? Když dnes řekne, že na východě Slovenska nic není??? Tak to je potom pěkný chlív s názvem Slovensko.