„Pravoslávie je orientované prevažne na Rusko“. Na Slovensku vznikne pravoslávny chrám

Keď v roku 2010 Nováček prišiel do Nitry z východného Slovenska na žiadosť pravoslávnych veriacich spod Zobora, bolo to prvýkrát v modernej histórii Slovenska, čo v Nitre začala pôsobiť pravoslávna farnosť. V priebehu prvých troch rokov vystriedali veriaci tri provizórne priestory na bohoslužby — väčšinou kancelárie, až im v roku 2012 Rímskokatolícka cirkev poskytla nevyužívanú malú kaplnku na jednom z mestských cintorínov.

Odvtedy sa ale pravoslávna obec pravidelne pokúša získať od mesta alebo samosprávneho kraja pozemok, na ktorom by mohol vyrásť pravoslávny chrám. Trikrát po nájdení vhodného pozemku z toho nakoniec zišlo, teraz však vyzerajú vyhliadky pre pravoslávnu komunitu v Nitre priaznivo.

Nováček je presvedčený, že západné Slovensko má z pohľadu komunity pravoslávnych veriacich potenciál: „Z našich chrámov na východe mladí ľudia ubúdajú, lebo odchádzajú na západné Slovensko za prácou a štúdiom. Tu naopak ľudia pribúdajú, ale chýbajú tu chrámy. Jeden je v Komárne, ďalší v Bratislave, v apríli bude posvätený tretí chrám v Holíči. Okrem toho tu ale nie je žiadny."

Pod Zobor začínajú prúdiť pravoslávni

Pravoslávie je síce po katolicizme druhou najrozšírenejšou formou kresťanstva, ale na Slovensku patrí k okrajovým konfesiám. Navyše, ako upozorňuje Nováček, pravoslávie nie je rozpínavé, napriek tomu pri snahách o vybudovanie pravoslávneho chrámu v Nitre nadobudol pocit, že sa tohto kroku niektorí ľudia obávajú. „Niektorým by to nemuselo vyhovovať. Pravoslávie je síce nadnárodné, ale je orientované prevažne na Rusko, respektíve na konzervatívnejšie myšlienky v porovnaní s tými, ktoré k nám prichádzajú zo Západu," hovorí jerej.

Kaplnka na cintoríne, v ktorej sa pravoslávni veriaci schádzajú, má približne dvadsať metrov štvorcových, navyše primárne slúži ako hrobka, preto sú priestory v nej pomerne stiesnené. Väčšinou vedie Nováček jednu bohoslužbu v nedeľu o desiatej, no počas pôstu sú bohoslužby aj cez týždeň. „Na bohoslužbách sa schádza každú nedeľu pravidelne okolo tridsať ľudí. S tým, že to nie je celkový počet, lebo nie všetci môžu prísť každý týždeň," hovorí Nováček.

Ako ďalej hovorí, pravoslávnych v Nitre možno rozdeliť do dvoch skupín — prvou sú konvertiti, väčšinou z katolicizmu, ale aj iných náboženstiev. Druhou skupinou sú zase prisťahovalci z Ruska, Ukrajiny alebo Srbska.

„Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 je v Nitre približne 250 pravoslávnych. Odvtedy sa ale do Nitry prisťahovalo mnoho Rusov a Ukrajincov," hovorí Nováček a dodáva, že tento počet sa odvtedy zvýšil a rastúci trend bude rovnaký aj v nasledujúcich rokoch. Po ohlásení investície firmy Jaguar v Nitre sa predpokladá, že sem príde za zárobkami mnoho ľudí z Ukrajiny a Srbska. V menšom počte sem prichádzajú už teraz — napríklad spoločnosť Arriva, ktorá prevádzkuje mestskú a prímestskú autobusovú dopravu mala dlhé mesiace problém nájsť šoférov. Spoločnosť nakoniec tento problém vyriešila zaučením aj šoférov z Ukrajiny.

Navyše do Nitry chodia aj veriaci zo širšieho okolia — z Hlohovca, Vrábel, Šale či ďalších miest. Najbližšie farnosti sú totiž v Bratislave, Trnave, Komárne, Dudinciach či vo Zvolene.

Plánuje vyhlásiť zbierku

V spolupráci s radnicou prerokovala Pravoslávna cirkevná obec v Nitre možnosť postaviť chrám na ďalšom mestskom pozemku. „Momentálne je to v štádiu, že to prešlo všetkými schvaľovacími procesmi, čaká sa už len na definitívne rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude o tom hlasovať 5. apríla," hovorí Nováček a dodáva, že ak zastupiteľstvo projekt odobrí, tak požiada metropolitu Rastislava o požehnanie zbierky pre výstavbu chrámu, ktorú následne vyhlási. Na činnosť pravoslávnej obce v Nitre však môže verejnosť prispieť už teraz, keďže obec má na svojom webe zverejnené potrebné údaje.

Pôvodne chcel Nováček v Nitre vybudovať kópiu chrámu, ktorý stojí v Holíči, postupom času svoj zámer korigoval. „Keď som na tom začal pracovať s architektom, tak sa to trochu upravilo. Iný bude aj vonkajší vzhľad a zmenil sa aj návrh interiéru. Miesto stien sa urobili stĺpy, aby sa zvýšila kapacita. Do budúcna totiž očakávame, že tu bude o čosi viac ľudí ako v Holíči," hovorí.

Náklady na chrám v Holíči sa vyšplhali na 230-250 tisíc eur, Nováček odhaduje náklady na stavbu nitrianskeho chrámu o čosi vyššie — na 300 tisíc eur. „Predpokladám, že s pozemkom to bude trošku komplikovanejšie, lebo je to v podstate návozisko sute z výstavby Klokočiny (pozn. nitrianske sídlisko vybudované v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch). Preto predpokladám, že finančná realizácia základov chrámu bude finančne náročnejšia," zdôvodňuje.

Prvých päť rokov bude mať Pravoslávna cirkevná obec mestský pozemok v prenájme za približne sto eur ročne. V prípade, že po uplynutí piatich rokov už bude na pozemku stáť chrám, tak mesto pozemok cirkvi odpredá. Ak by sa to všetko podarilo, tak by to podľa Nováčka nielen motivovalo iných pravoslávnych z okolia navštíviť nový chrám, no v neposlednom rade by mesto získalo novú dominantu, ktorá by spestrila mestský kolorit.

