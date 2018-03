„Minimajdan“ Sorose svrhl premiéra, který byl nakloněn Rusku. Názor

Slovenský premiér Robert Fico podal demisi. Stalo se to po vraždě novináře, který byl napojený na struktury skandálního obchodníka George Sorose, a demonstracích, které poté následovaly. Rusko ztratilo jednoho z nejvíce loajálních politiků v EU. Není to proto, že se rozhodli Fica „odstranit“?

Na první pohled je důvod podání Ficovy demise docela jasný. Premiér jmenoval jako svou poradkyni více než pochybnou osobu, 31letou bývalou modelku Márii Troškovou, a doplatil na to. Zesnulému Kuciakovi se podařilo přijít na spojení mezi Troškovou a dalším poradcem Fica, Italem Antoniem Vadalou, kterého usvědčili v souvislosti s kalábrijskou mafií Ndranghetou.

Nicméně není všechno tak jednoduché. Sám Fico před svým odstoupením mluvil velmi tvrdě o chování prezidenta Kisky. V září 2017 měl odcestovat do Spojených států na schůzi Valného shromáždění OSN, kde se setkal s… miliardářem, architektem a zakladatelem „barevných revolucí" Georgem Sorosem . To, že se spolu tito dva lidé setkali, prezident Kiska neskrýval, avšak premiér Fico požádal hlavu státu, aby vysvětlil „čeho se týkala tato schůzka s mužem s pochybnou pověstí".

Nyní se tedy podíváme na osobnost Kisky. V minulosti strávil nějaký čas v USA, zde nastřádal počáteční kapitál, pak se vrátil do své vlasti a stal se jedním z předních podnikatelů v zemi. Neskrýval své proamerické a euroatlantické názory. Od samého počátku své politické kariéry úzce spolupracoval se západními nevládními organizacemi a také se strukturami Sorose.

Nyní je Kiska možná nejvíce proamerický a zároveň protiruský politik v zemi. Zoufale podporuje Ukrajinu a protiruské sankce, které neustále vyzdvihoval ostrými útoky proti Rusku. Vyslovuje se také pro uznání nezávislosti Kosova, přestože mnoho prozápadních slovenských politiků s těmito událostmi nesouhlasí. Otevřeně přijal ve své residenci LGBT aktivisty, přestože většina Slováků nepodporuje homosexuální manželství.

Je tedy logické, že se Kiska setkal se Sorosem a je docela možné, že mohl jednat buď podle jeho pokynů, nebo podle dohody na společných cílech. Zasahovat do slovenské politiky se skandálnímu miliardáři nepodařilo poprvé. Před 20 lety byl při jeho aktivní účasti zbaven moci tehdejší předseda vlády Vladimír Mečiar, který udržoval dobré vztahy s Ruskem, nespěchal do NATO, v 90. letech „šel proti proudu" a velmi znepokojoval Spojené státy a Evropskou unii. A teď se situace opakuje znovu…

Na Fica měl mušku nejen Soros, ale také mnozí v USA a Evropské unii. Považovat se za proruského nebo euroskeptika by zřejmě nebylo správné. Proto opakovaně vyjadřoval nespokojenost s politikou Gazpromu a dlouho se vyjadřoval proti výstavbě Severního proudu 2. Když se sousední Polsko, Maďarsko a částečně Česká republika začaly měnit na euroskeptické, Fico všemi možnými způsoby zdůrazňoval proevropskou orientaci Slovenska pod jeho vedením.

Nicméně bývalý slovenský premiér získal slávu jednoho z nejvíce loajálních politiků vůči Rusku a neloajálních politiků vůči USA v Evropě. Proto v roce 2006 jako premiér zahájil své první funkční období tím, že odvolal slovenské vojáky z Iráku. Fico kategoricky odmítal uznat nezávislost Kosova a vysvětlil, že netouží po tom, aby se na území Slovenska vyskytovaly složky amerického systému protiraketové obrany.

Fico mnohokrát navštívil Rusko, kde uzavřel řadu smluv. V roce 2008 byl prvním evropským politikem, který řekl, že Gruzie rozpoutala válku v Jižní Osetii. O šest měsíců později se stal jedním z mála v Evropě, kdo se přidal k Rusku a postavil se proti Ukrajině v jejich „plynové válce". Po roce 2014 opakovaně vyzýval ke zrušení protiruských sankcí, které jsou podle něj bezvýznamné a poškozují jak slovenskou, tak evropskou ekonomiku. Navíc od roku 2014 již mnohokrát navštívil Rusko.

Když v roce 2015 vypukla v Evropě migrační krize, Fico se spolu se svými kolegy z Maďarska, Polska a České republiky striktně postavil proti kvótám o přijetí uprchlíků, kteří byli přijati Evropskou unií. Zdůraznil, že spolu s migranty se do Evropy může dostat tisíce teroristů. „Islám na Slovensko nepatří," říkal otevřeně Fico a zdůrazňoval, že jeho země zůstává jedinou v Evropské unii, kde není jediná mešita.

Pokud si k tomu přidáte ostré výroky Sorose, je docela očividné, kdo by si ho mohl „objednat". Vzhledem k tomu, že zavražděný novinář pracoval pro skandálního miliardáře, může nyní vypadat jako posvátná oběť, díky které nyní „houstne" situace v zemi, budou se odehrávat protivládní demonstrace a připravovat se „minimajdany". Všechny tyto postupy jsou známé už dlouho a některé z nich mohou být nyní použity i na Slovensku.

© AFP 2018/ Thierry Charlier Europoslanci tvrdí, že Ficova slova jsou vytržena z kontextu, sítě však mají jiný názor

Je velmi pravděpodobné, že prezident Kiska přispěje k brzkému zhroucení vládní koalice a k vyhlášení předčasných parlamentních voleb. Jejich výsledek může být různý. Ficova strana Směr — sociální demokracie, která byla nejsilnější stranou více než 10 let, může ztratit své hlasy. Koaliční partneři jako například proevropský Most a Síť, stejně jako euroskeptická a mírně nacionalistická Národní strana mohou také ztratit své hlasy.

Mohlo by se zdát, že za současné situace by měly vyhrát proevropské a proamerické strany. Jde především o strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti nebo Svoboda a solidarita nebo maďarské menšinové strany, které jsou na Slovensku převážně proevropské. Takhle by si to zřejmě přál i Soros, americká administrativa a většina politiků Evropské unie. S nimi může Slovensko podporovat protiruské sankce a možná i uzná Kosovo.

Zároveň mají šanci na úspěch také extrémně pravicová nacionalistická strana Lidová strana Naše Slovensko nebo populistická strana Jsme rodina — Boris Kollár, která má tendence k euroskepticismu a nacionalismu. Na rozdíl od Fica a od prozápadní opozice nikdy nebyli u moci a jejich představitelé nejsou zapojeni do velkých korupčních skandálů. A pokud v roce 2016 měli celkem 15 %, nyní se jejich výsledek na pozadí strachu z uprchlíků a únavy od jiných politiků může zvednout.

Slovenský „vrcholný Majdan" určitě pro Rusko nevěští nic dobrého. Fico byl po dobu několika let předvídatelným partnerem, kterému dokonce někteří členové vlastní strany někdy vyčítali jeho „měkkost" vůči Rusku. Nyní se zcela jistě výrazně zvýší vliv proamerického a extrémně protiruského Kisky. Slovensko riskuje, že vypadne z řady států, které jsou vůči Rusku loajální.

