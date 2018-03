Blaha: Jsem hrdý, že Slovensko nepodlehlo rusofobní hysterii

Blaha okomentoval současný trend vyhošťování ruských diplomatů, na svém Facebooku napsal, že je na Slovensko hrdý, že se do toho nezapojuje.

„Jsem hrdý na to, že Slovenská republika je mezi osmi státy EU, které nepodlehly rusofobní hysterii a nevyhostí ruské diplomaty na rozdíl od dvaceti jiných evropských států. Bez vyšetření obviňují Rusko z použití novičoku (pozn. A-234), přitom je každému jasné, že by Rusové byli blázni, kdyby na sebe takhle ukázali prstem útokem v Salisbury.

Lynčování začíná být v módě. Od teď už nejsou potřeba důkazy, stačí konspirační teorie o zlém Putinovi, stejně jako na Slovensku média nemusí čekat na vyšetření vraždy Kuciaka a dopředu ví, kdo za to může a lynčují ho.

Vrátila se atmosféra studené války — za všechno můžou Rusové a nepřáteli jsou ti, kteří odmítají šířit iracionální nenávist a hloupé obvinění. Jako například britský levičák Corbyn, který zůstal jediným britským politikem, který si v této hysterické atmosféře dovolil žádat takovou nehoráznost, jako jsou důkazy. Upalte ho společně s Rusy! Je to jejich agent! A upalte Blahu, že si dovoluje pochybovat o ruské vině! Jaké pochyby! Vždyť to řekla britská premiérka Mayová , že za to můžou ‚velmi pravděpodobně‘ Rusové, tak proč to dokazovat, stačí nenávist, dohady a křik. Ať žije evropská inkvizice! Vítejte zpět ve středověku!

Promiňte mi, ale je mi z toho lynčování zle — leze mi na nervy, jak se bez vyšetřování lynčují Rusové, jak se lynčuje SMĚR, jak se lynčují levičáci. Slovensko se k takové hře nepřidá a vláda, kterou podporuji, nikdy nevyhostí žádného ruského diplomata jen proto, že se ze Západu šíří konspirace o Putinovi. Zastavme vojenské štváče a dělejme všechno pro přátelské vztahy s Ruskem. Někdo se hodně snaží, aby nám všem sebral stabilitu a mír."

List The Times dříve oznámil, že asi 20 evropských zemí se chystá vypovědět ruské diplomaty údajně spojené s „moskevskými špiónskými sítěmi". Toto rozhodnutí hodlají přijmout ze solidarity s Velkou Británií, která obvinila Moskvu z otravy bývalého důstojníka ruské rozvědky Sergeje Skripala a jeho dcery.