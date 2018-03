Slovensko nepodnikne žádná opatření, dokud nebudou výsledky vyšetřování „kauzy Skripal“

Slovensko ruské diplomaty nevyhostí, dokud nebude ukončeno vyšetřování otravy britského špióna Sergeje Skripala. To bylo v úterý sděleno ruskému velvyslanci na Slovensku Alexeji Fedotovovi během jeho schůzky se státním tajemníkem slovenského ministerstva zahraničí Lukášem Parízkem, sdělil Sputniku mluvčí velvyslanectví Vladislav Kulikov.

V souvislosti s „případem Skripal" byl ruský velvyslanec v úterý pozván na schůzku s Parízkem na ministerstvo zahraničí.

„Na schůzce ruská strana sdělila, že dochází ke snahám bezdůkazně očernit Ruskou federaci, jež začaly dlouho předtím, než bylo vyšetřování tohoto případu ukončeno," řekl Kulikov.

Podle Kulikova velvyslanec na schůzce upozornil na to, že se Británie obrátila na Organizaci pro zákaz chemických zbraní , aniž by provedla dvoustranné konzultace s ruskou stranou, jak to předpokládá mechanizmus úmluvy o zákazu chemických zbraní.

„Ze své strany slovenští partneři prohlásili, že jednají v souladu s evropskou solidaritou, ale dokud nebude ukončeno vyšetřování ‚věci Skripal‘, nepodniknou žádné konkrétní kroky," sdělil Kulikov.