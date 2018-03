Kiska chce vysvětlení, proč vláda nevyhostila ruské diplomaty

O rozhodnutí ministerstva zahraničí slovenský prezident jednal se státním tajemníkem rezortu Lukášem Parízkem. „Prezident Andrej Kiska požádal ministerstvo zahraničních věcí o vysvětlení, proč Slovensko nepostupovalo stejně jako naši partneři v EU a V4 v souvislosti s požadavkem Velké Británie vyhostit ruské diplomaty," cituje Krpelana deník Nový čas

Parízkovo vysvětlení bylo podle mluvčího nedostatečné a Kiska vyjádřil s kroky ministerstva nespokojenost. „Po tomto rozhovoru prezident telefonoval s premiérem Peterem Pellegrinim a oznámil mu, že očekává zásadový a jasný postoj Slovenska k požadavku projevit solidaritu s jedním z našich důležitých partnerů," dodal Krpelan. Podle něj se prezident opírá i o informace zpravodajských služeb. Pellegrini prezidenta informoval, že situaci bude zítra projednávat bezpečnostní rada Slovenska.

Parízek nesouhlasil s názorem, že Slovensko nepodpořilo svého spojence. Podle něj Bratislava postupuje koordinovaně. „Komunikujeme, ale máme právo zaujmout stanovisko k této věci a zvolit adekvátní kroky," prohlásil Parízek. Mezi adekvátní kroky podle něj patří předvolání velvyslance, k čemuž už došlo. Další kroky budou záviset na tom, jak probíhá vyšetřování.

© AFP 2018/ Vladimir Simicek Slovenský premiér vysvětlil, proč nevyhostil ruské diplomaty

Na Kiskovo vyjádření již reagovali uživatelé sociálních sítí.

„Takže pokud si nějakou blbost usmyslil stát, se kterým máme dobré vztahy, tak máme bez ohledu na relevantnost, důkazy apod. postupovat jak on?" napsal uživatel Fagnar Heiminn Vandalsson.

<br>

„Vyhoštění??? Na základě čeho??? Jeeej, ten náš prezident je úplný blb," rozhořčuje se uživatel se jménem Stačí Iba Laci.

<br>

„Protože to udělali všichni? To je důvod? Vím, že to vypadá, že to udělali Rusové, ale má někdo důkaz? To už neplatí presumpce neviny," táže se Vladimir Takac.

<br>

Jiní s prezidentem souhlasili: „Co čekat od ficovlády, kde šéfa diplomacie dělá soudruh Vajčák, vystudovaný v Moskvě," napsal poznámku na ministra Miroslava Lajčáka, který vystudoval MGIMO, uživatel Jan Spal.

<br>

„Výborně, pane prezidente! Ať si Rusové už konečně uvědomí, že otravovat lidi smrtící chemickou látkou na území EU nebudou…" píše Peter Federer.