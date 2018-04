Duleba: Považuji reakci Slovenska na ruské obvinění za naprosto nepřiměřenou

Šéf Slovenské společnosti pro zahraniční politiku Alexander Duleba považuje za zásadní chybu to, že Slovensko se v případě Skripala odmítlo připojit k devatenácti členským zemím EU.

„To, že jsme se odmítli připojit k zatím devatenácti členským zemím EU a dalším zemím, považuji za zásadní chybu. Nejenže trháme jádro Evropské unie, ale i V4. Myslet si, že lídři Velké Británie, Německa, Francie, Spojených států či Kanady jsou nějací naivní idioti, kteří uvěřili nějakým báchorkám a na jejich základě se rozhodují, je hluboký omyl. Theresa Mayová představila na evropském summitu 23. března důvody, proč si Britové myslí, že za útokem je Rusko. <… > Neochota Ruska jít do spolupráce, která by vyloučila možnost, že novičok použitý na území Velké Británie má původ v Rusku, je legitimním důvodem pro to, aby země, které jsou spojenci Velké Británie, vyvinuly na Rusko tlak," uvedl v rozhovoru pro Denník N Duleba.

Podle šéfa Slovenské společnosti pro zahraniční politiku slovenská diplomacie musela reagovat jednoznačně a jasně poté, co Rusko na oficiální úrovni pokusilo přenést pozornost na Slovensko ohledně výroby jedu A-234.

Duleba považuje odvolání velvyslance z Moskvy za zpožděný pokus ministra Lajčáka zachránit situaci.