Lajčák: Vyhoštění diplomata je úder pěstí a povolání velvyslance je zvednutý prst

Slovensko projevilo solidaritu se Velkou Británii v souvislosti s „případem Skripala“. V otázce adekvátní reakce na tento čin se chová zodpovědně a uvážlivě. V rozhovoru pro slovenské Hospodářské noviny to uvedl ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák.

Podle Lajčáka by bylo nešťastné, kdyby se reakce mezinárodního společenství zredukovala jen na to, která země vyhostila kolik ruských diplomatů.

„Nejsou to závody. Jsme zodpovědní a uvážliví. Nikdo nemůže říct, že nejsme solidární a nikdo nemůže říci, že jsme nečinní. Znamená to pouze, že někdo přistupuje k jiné dynamice. My nikomu nezávidíme a nikomu nic nevyčítáme. Komunikujeme s našimi partnery a jsem přesvědčen, že máme čisté svědomí a před nikým se nemusíme ospravedlňovat," uvedl ministr pro HN.

Vysvětlil, že Slovensko vyjádřilo solidaritu tím, že útok jednoznačně odsoudilo a jeho představitelé podpořili stanovisko Evropské unie NATO , přičemž tato opatření i prohlášení byla přijata jednomyslně.

„Dodatečný požadavek, aby se zvážila možnost vypovídat, bereme vážně a analyzujeme ho," uvedl šéf slovenské diplomacie s tím, že jde o otevřenou záležitost a stále probíhá zkoumání látky, se kterou zaútočili na Skripala.

Jako první krok si Slovensko předvolalo ruského velvyslance a následně povolalo svého velvyslance v Moskvě na konzultace. Podle ministra si přitom je třeba uvědomit, že jde o závažný akt. „Není třeba to podceňovat. Slovensko nemá častou praxi v tom, abychom dělali takové kroky. Je to výjimečné a ve vztahu k Ruské federaci to děláme poprvé," zdůraznil.

Lajčák vysvětlil, že povolání diplomata na konzultace je v diplomatickém rejstříku vnímáno jako velmi vážný nástroj, jde o diplomatický instrument, ke kterému vlády sahají v situaci, když chtějí vyjádřit nespokojenost se stavem vztahů. Síla tohoto kroku je podle ministra v gestu.

„Vyhoštění diplomata je úder pěstí a povolání velvyslance je zvednutý prst," přiblížil.