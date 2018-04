Mig-29 proti F-16. Slovenská strategická volba

O výhodách Migů-29 a F-16, o potenciální modernizaci a možné změně rovnováhy sil v regionu Sputnik hovořil se zástupcem hlavního redaktora magazínu Aviapanorama, generálem a zaslouženým letcem Ruska, kandidátem technických věd Vladimirem Popovem.

Mig-29 je živější

Při srovnání Mig-29 a F-16 generál Popov od samého začátku zdůrazňuje, že se jedná o „stejné bojové letecké systémy (lehké stíhačky), které mají dost podobné technické a taktické charakteristiky". Jedna z předností Migu-29 je podle názoru experta to, že se jedná o dvoumotorový letoun. Dva motory dávají letounu velkou výhodu z pohledu bojové obratnosti a bezpečnosti letů při provádění tréninků i při zásahu během bojové mise do motoru raketou s infračerveným naváděním. Popov vysvětlil, že i v případě ztráty jednoho motoru je možné ustoupit z boje díky zbývajícímu motoru. Díky tomu „se zachová jednotka bojového potenciálu".

Srovnatelné charakteristiky