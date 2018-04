Slovensko by si nemělo brát příklad z Maďarska, uvedla slovenská poslankyně Cséfalvayová

Cséfalvayová v pondělí agentuře SITA oznámila, že stejně jako je důležitý výsledek voleb do maďarského parlamentu, je důležitý i průběh volební kampaně, který ukazuje, že zápas o demokracii je nikdy nekončícím procesem, který neskončil ani vstupem země do Evropské unie.

„Na příkladu Maďarska nejlépe vidíme, jak se z progresivní a standartní politické strany jako byly Fidesz, stane zajatec moci, populizmu a extrémismu," oznámila.

Podle předsedkyně by Slovensko mělo odmítnout tento smutný příběh, kdy se politická strana při snaze udržení vlastní moci neštítí extrémistických projevů, jako jsou například billboardy strašící Georgem Sorosem

„Ti mnohokrát šli do takového extrému, že jsou z toho bezradní i takoví extrémisté z Hnutí za lepší Maďarsko. Jako při nás stáli přátelé, sousedé a spojenci v časech Mečiara, tak musíme i my podporovat a povzbuzovat to dobré a demokratické, co v maďarské společnosti zůstalo," konstatovala Katarína Cséfalvayová.

Maďarské volby v neděli hladce vyhrála strana Fidesz premiéra Viktora Orbána a v parlamentu udržela dvoutřetinovou ústavní většinu. Vyplývá to z předběžných výsledků voleb. Fidesz a jeho malý spojenec Křesťanskodemokratická lidová strana (KDNP) získaly 133 ze 199 křesel v parlamentu, což je minimum pro získání dvoutřetinové většiny.