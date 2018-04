Kollár: radšej by som išiel opäť do opozície, ako by som mal podporiť svadby gejov

Strana Sme rodina sa vo voľbách v marci 2016 dostala do parlamentu so ziskom 6,6%, čím sa dostala pred koaličné strany Sieť a Most-Híd. V posledných mesiacoch však jej preferencie stúpajú. Jej predseda Boris Kollár (52) pre Sputnik hovoril o svojich postojoch k migrantom, politickej kríze na Slovensku či o vlne vyhosťovania ruských diplomatov.

Popularitu, ktorá Vám pomohla k zvoleniu do Národnej rady ste si vyslúžili najmä postojmi k utečeneckej kríze. Sú vo Vašom prípade tieto postoje stále aktuálne?

Stále. Na utečencov máme stále rovnaký názor a ako strana toto nikdy nebudeme podporovať, ale napriek všetkému je to mylný názor novinárov, že nás vyniesla hore protiutečenecká vlna. Z vyše stosedemdesiat tisíc voličov nám dalo hlas kvôli tomu, že sme proti utečencom, len nejakých päť tisíc, čo je zanedbateľná časť. Preto si myslím, že to bola tá najposlednejšia vec, čo nás dostala do parlamentu.

Ale asi sa zhodneme na tom, že väčšine ľudí, ktorí prúdili do Európy je potrebné nejakým spôsobom pomôcť.

Určite áno, ale nie tu u nás.

Ako by ste si teda predstavovali pomoc týmto ľuďom?

Prostredníctvom hotspotov na území ich štátov, resp. na území severnej Afriky. Alebo druhou možnosťou by bolo pomôcť tým krajinám ekonomicky. Čiže inými slovami, naučiť ich loviť ryby a nie im vždy nejakú rybu priniesť.

Na Slovensko však viac ako utečenci zo severnej Afriky a Blízkeho východu prúdia pracovní migranti zo Srbska, Ukrajiny, Rumunska či Bulharska.

Rumunsko a Bulharsko sú v poriadku. Sme v Európskej únii a tak, ako naši môžu ísť robiť do Londýna, do Viedne, do Mníchova a podobne, tak takisto môžu k nám prísť pracovať Bulhari a Rumuni. Ľudia z týchto krajín mi neprekážajú, lebo sme z jedného pracovného trhu. Mám problém s Ukrajincami, so Srbmi, alebo s ľuďmi z tretieho sveta — z Vietnamu napríklad. Keď to, že ich sem donesú, znižuje z nášho pohľadu šancu na lepší plat našim ľuďom. Predstavte si, že ste podnikateľ, máte fabriku a môžete zamestnať za 500 eur Srba, alebo Slováka, ktorý vám už za 500 eur nechce robiť, lebo chce 800. Ak budeme umožňovať týmto ľuďom chodiť na náš pracovný trh, tak nedonútime podnikateľov, aby zvyšovali cenu práce. To znamená, že čím viacej Srbov a Ukrajincov si sem pozveme, tým dlhšie nám bude trvať dosiahnutie slušných platov pre našich zamestnancov.

Posledné týždne hýbe Slovenskom vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Po masových protestoch pristúpila koalícia k výmene vlády, vrátane postu premiéra a ministra vnútra. Vy ste sa však pred chvíľou vrátili z tlačovej besedy, na ktorej ste ministra Druckera kritizovali. S výsledkami tejto krízy zrejme spokojný nie ste.

Nie sme. Tvrdíme jednu vec: situácia je vybičovaná a ľudia na námestiach to povedali jasne — chcú predčasné voľby. A najkorektnejšie by bolo — vláda síce vládne, ale dve strany z pôvodnej koalície oklamali svojich voličov, jedna strana úplne zanikla, takže legitimita tejto vlády je otázna. V predčasných voľbách by mal občan šancu opätovne sa rozhodnúť, komu verí. Bolo by to čisté. Keď sú v koalícii tak presvedčení o svojej neotrasiteľnosti, prečo sa boja predčasných volieb?

Teraz úprimne, pán Kollár. Viete si predstaviť, že by súčasná opozícia vedela zostaviť funkčnú a názorovo konzistentnú vládu, ktorá by mala potenciál vydržať štyri roky?

Verím, že dnešná opozícia by vedela postaviť takú vládu, ktorá by neokrádala občanov, ako to robia títo.

Bola by to ale taká vláda, ktorá by sa dokázala najprv zhodnúť a nerozdeľovali ju niektoré témy — ako napríklad spomínaná pomoc utečencom, LGBT agenda a podobne?

To je otázka toho, ako by sa vyrokovali podmienky. Cez to všetko si myslím, že tu sú nejaké priority štátu, ktoré by mali byť vyriešené ako prvé a ak nastane zhoda v tejto oblasti, tak potom môžeme riešiť ďalšie. Samozrejme, pre nás je LGBT nepriechodná cesta. Keď napríklad SaS vstupovala do vlády, takisto mala vo volebnom programe dekriminalizáciu marihuany, ale pred vstupom do vlády od toho museli ustúpiť. My by sme to nespravili. Osobne by som radšej odišiel opäť do opozície, ako by som mal podporiť svadby gejov, alebo podporiť Istanbulský dohovor a tak ďalej…

Ako hodnotíte postup prezidenta v čase krízy?

Myslím si, že na záver to nezvládol. Ak by bol tvrdší a nevymenoval by vládu, tak koalícia by na záver sama prišla s tým, že chce predčasné voľby.

Premiér si v čase eskalácie krízy vyslúžil vlnu kritiky najmä po jeho vyjadreniach o Georgovi Sorosovi. Vy ste tieto výroky označili za farizejské, pričom ste poukázali na fakt, že s americkým finančníkom sa stretol aj minister zahraničia. Stále platí, že máte pochybnosti o obsahu oboch stretnutí?

Samozrejme. Viete, na jednej strane premiér vykrikuje na Kisku, že čo tam s ním robil, ale že sa s ním stretol jeho minister mu nevadilo. Pričom hneď po stretnutí Sorosa s Lajčákom sme začali počúvať, že máme ísť do jadra EÚ. Myslím si, že oni sú rovnaká banda — keď im to vyhovuje, tak s ľuďmi ako Soros ťahajú jednu lajnu a keď im to nevyhovuje, tak začínajú na takéto stretnutia poukazovať. Náš postoj je v tomto jasný: predložili sme návrh zákona, ktorý by jasne určoval, kto je aká mimovládka, kto ju financuje. Aby sme vedeli, odkiaľ pochádzajú ich financie — aby sme vedeli „kto za koho kope" a vedeli, kto je zahraničný agent. Urobilo sa to napríklad v Izraeli, v Rusku, v Amerike. Keď sa teda hráme na demokraciu, prečo to nespravíme aj na demokratickom Slovensku, keď to majú v demokratickom Izraeli, demokratických Spojených štátov? Toto už Fico nepodporuje.

Podnikli ste aj nejaké kroky vo vzťahu ku Kancelárii Prezidenta SR, alebo k ministerstvu zahraničia, aby Vám poskytli nejaké podrobnejšie informácie o týchto stretnutiach?

Nie, žiadne kroky sme nepodnikli.

Nezaujímalo Vás to?

Nešli sme do detailu, lebo toto bolo zneužité na politický boj a ja sa nebudem hrabať v tom, čo bolo len zneužité. Jeden aj druhý to vytiahol len preto, aby toho druhého pošpinil, alebo aby od niečoho odvrátil pozornosť. Nebudem pátrať po nejakej zástupnej veci — principiálne, my sa nemusíme utvrdzovať v tom, ako je Andrej Kiska orientovaný a na koho je napojený. Nemusíme sa baviť o tom, či sa naozaj pozná so Sorosom, veď sa s ním pozná. Dobre vieme, že prezident je prozápadne a proatlanticky orientovaný. Aj keby sa k tým informáciám dostanem, nič nové som sa nemohol dozvedieť, len to, že s ním spolupracuje.

Niektoré médiá po týchto výrokoch dokonca avizovali bojkot premiérovych tlačoviek, ak bude operovať podobnými výrazmi. A podobnú snahu vytesniť z verejnej diskusie volia mienkotvorné médiá v podstate ku každému, kto má nemainstreamový postoj, či už k utečeneckej kríze, LGBTI agende či ku geopolitickému dianiu. Vo Vašom prípade to však neplatí — nenachádzate sa v mediálnej blokáde. Čím si to vysvetľujete?

Ale oni do nás za toto tiež dobre kopú. V kuse majú nejaký problém kvôli mojím postojom k imigrantom. V mediálnych výstupoch sme z opozičných strán, ak nerátam ĽSNS, úplne na konci. Ak zosumarizujeme za jeden rok, koľkokrát nás pozvali do RTVS, do TA3, koľkokrát o nás napísali noviny, tak ten priestor máme úplne najmenší. Sme vytesňovaní týmto spôsobom. Sem-tam o nás niečo napíšu, ale nezodpovedá to sile našich preferencií.

Na záver sa presuňme do zahraničia. Počas posledných dní rastie tlak na Rusko — či už v Sýrii, kde je intervencia Spojených štátov na spadnutie, alebo v Európe, kvôli otrave bývalého príslušníka rozviedky Skripaľa. Aký je Váš pohľad na postup Západu voči Rusku?

V tomto prípade by som bol zdržanlivý a nerobil by som unáhlené rozhodnutia voči Rusku. Pokým nebude ten prípad evidentne vyšetrený — kto ho otrávil, kde bol vyrobený novičok, kto ho vyrobil, kto ho tam dodal — tak ukázať prstom na Rusko a začať odvolávať diplomatov je veľmi unáhlené a ja by som to nerobil. Nehovorím však, že som na strane Ruska, ale som na strane zdravého rozumu. Veď ani Briti nepovedali, že to boli Rusi, len pár politikov má nejakú domnienku, ale nie je to ešte dokázané. Mohol to byť niekto úplne iný s cieľom ešte viac prehĺbiť krízu vo vzťahoch Ruska a Západu. Mohli to urobiť Ukrajinci, mohla to urobiť aj niektorá tajná služba a, áno, mohli to urobiť aj Rusi. Ale pokiaľ to nie je regulárne vyšetrené s jasnými závermi, tak by som ešte vôbec nič neriešil. Z môjho pohľadu je stiahnutie nášho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie maximum, kde som ešte ticho.