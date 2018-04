V Bratislave sa protestovalo proti vyhosteniu diplomatov Ruska a pokusom o štátny prevrat

Pod heslom My sme tu doma sa v centre Bratislavy zišlo približne 150 odporcov zásahov prezidenta Kisku do exekutívy, najmä vo veci vyhosťovania ruských diplomatov či protivládnych protestov, ktoré trvajú už vyše mesiaca.

Prezident Kiska totiž vehementne požaduje vyhostenie niekoľkých ruských diplomatov na znak solidarity s Veľkou Britániou. Aj na nedávnom stretnutí s prezidentom ČR vo Vysokých Tatrách vyjadril ľútosť nad tým, že sme ako jediná krajina V4 nevyhostili žiadneho ruského diplomata.

Vzniká vlastenecká iniciatíva

Medzi demonštrujúcimi boli transparenty ako Yankke go home či Nechceme základne NATO a samotné zhromaždenie sa konalo len niekoľko metrov od veľvyslanectva Spojených štátov, čím chceli organizátori dať najavo, v koho prospech prezident koná.

Nezávislý a nezaradený poslanec slovenského parlamentu Peter Marček vo svojom vystúpení predstavil novovznikajúcu Vlasteneckú iniciatívu. Tá si podľa Marčekových slov kladie ambíciu zabrániť tomu, aby sa Slovensko dostalo pod vplyv liberálnych a silne prozápadných politických síl. „Aj my sme slušné Slovensko. My sme však ešte niečo iné. Sme vlastenci, ktorí majú o Slovensko obavy! Aj my chceme lepšie a spravodlivejšie Slovensko, ale neveríme tým, ktorí zneužívajú súčasnú situáciu. Nechceme, aby sa Slovensko dostalo z dažďa pod odkvap. Aktuálne nevidíme nijakú novú kvalitu, nijakú skutočnú alternatívu. Vidíme len ako sa jedni hladné svine chcú dostať k hrantu a vytlačiť odtiaľ staré prasce," povedal poslanec.

Médiá protežujú protivládne protesty

Bývalý premiér Ján Čarnogurský poukázal na uplatňovanie dvojitého metra médií vo vzťahu k protestom. Ako povedal zhromaždeniu, o protestoch za slušné Slovensko mainstreamové médiá informujú dennodenne — v akom meste budú protesty, na akom mieste, kedy, kto vystúpi, pričom po avíze o zhromaždení My sme tu doma nepadla v médiách ani zmienka. Takýmto spôsobom podľa jeho názoru ovplyvňujú účasť na verejných zhromaždeniach.

„My si na jednej strane vážime zaujatie mládeže pre to, aby tu nebola korupcia, aby sa tu nepáchali neprávosti a tak ďalej. Ale mám podozrenie, že to, čo sa na Slovensku deje je manipulácia. Celé to začalo špinavou vraždou novinára a jeho priateľky. Všetci sme za to, aby boli vrahovia odhalené a prísne potrestaní, ale keď si čítate v médiách, čo všetko sa okolo toho deje, tak vyše deväťdesiat percent je o politike," povedal Čarnogurský.

„Nie," zakričalo zhromaždenie na Čarnogurského otázku či si prajeme, aby slovenská vláda vyhostila ruských diplomatov a pokračoval: „Ak sa staviame proti medzinárodnému tlaku na Slovenskú republiku, staviame sa najmä proti tlaku, ktorý na nás vykonávajú Veľká Británia a Spojené štáty a držíme palce Rusku, aby tieto dva štáty udržalo v hraniciach."

Ďalší rečník, Jozef Hrdlička, predseda slovenských komunistov zase ostro kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov a ich spojencov. Podľa Hrdličku sa tieto krajiny nikdy nezmierili s tým, že Rusko je rovnako dôležitou veľmocou vo svete. „Dnes robia všetko pre to, aby Ruskú federáciu očiernili, označili ju za svetového agresora a to len pre to, že Ruská federácia usiluje o multipolárnosť sveta. Svetu a národom nemôže rozkazovať jedna jediná mocnosť," vyhlásil líder komunistov a dodal, že budúci piatok, v rovnakom čase a na rovnakom mieste, prídu organizátori zhromaždenia do blízkosti americkej ambasády opäť.

Spoliehať sa budú na alternatívne médiá

Hrdličkove avízo potvrdil aj Čarnogurský — protesty budú pokračovať ďalej niekoľko piatkov za sebou. Organizátori však hodlajú pozmeniť stratégiu. „Propagácia ku dnešnému zhromaždeniu bola slabšia, väčšinové médiá nás nepropagovali vôbec. Preto sa pred ďalším zhromaždením viac zameriame na alternatívne médiá," upresnil Čarnogurský. Poslanec NR SR Marček zároveň doplnil, že záznamy z vystúpení budú organizátori šíriť cez sociálne siete.

Podľa Marčeka je najväčší prínos takýchto zhromaždení v tom, že ľudia sa môžu dozvedieť aktuálnu pravdu. Dodal, že na ďalšie zhromaždenia sa pokúsi priviesť aj ďalších poslancov. „Mám pocit, že koaliční sa boja a opoziční nechcú," povedal a dodal, že potenciálnych účastníkov vidí medzi niektorými nezávislými poslancami.

