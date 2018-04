Dav žiada hlavy policajného prezidenta a špeciálneho prokurátora. Ich počet však klesá

Hlavnou požiadavkou protestov je odvolanie policajného prezidenta a špeciálneho prokurátora. Protestujúcim sa opäť podarilo zaplniť Námestie SNP, no ich počet bol o niečo nižší ako naposledy. Organizátori však sľúbili, že v protestoch budú pokračovať naďalej.

Denník N odhadol účasť až na 35 tisíc ľudí, dav bol však v porovnaní s predchádzajúcimi zhromaždeniami preriedený. Reálne tak mohlo byť na proteste o niekoľko tisíc ľudí menej.

Chcú zmeny v polícii a na prokuratúre

Organizátori protivládnych zhromaždení stále požadujú dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice z 21. februára tohto roka. Svoju požiadavku však podmieňujú odvolaním policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ako aj ďalšie zmeny vo fungovaní polície a prokuratúry. Moderátori zhromaždenia Karolína Farská a Juraj Šeliga to zdôraznili hneď na začiatku protestu.

K davu sa postupne prihovorili lekár Vladimír Krčméry, skupina učiteliek a matiek či člen Súdnej rady Pavol Žilinčík, ktorý spochybnil tvrdenia exministra Kaliňáka o tom, že minister ani policajný prezident nemajú možnosti zasahovať do vyšetrovania. Na záver vystúpenia povedal, že so zavraždením novinárom sa stretol pred pol rokom a ponúkal mu pomoc. „Minulú sobotu som bol v Štiavniku na jeho hrobe," dodal, na čo začal dav skandovať: „Dosť bolo Smeru! Dosť bolo Smeru!"

Po Žilinčíkovi zahrala niekoľko piesní kapela Para. V dave vidno aj hercov Branislava Deáka, Andyho Hryca, rapera Brančiho Kováča. expredsedu parlamentu Františka Mikloška či redaktor.týždňa Martin Mojžiš. Na pódium prišiel opäť aj zástupca novinárov — tentokrát komentátor Trendu Marián Leško. Ten vyzdvihol viacero nedávnych zistení novinárov. „Keby si policajný prezident Tibor Gašpar a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik naozaj robili svoju prácu, tak by nepotrebovali novinárov, aby sa dozvedeli o dôvodných podozreniach na prominentné osoby," povedal Leško.

„Pozatvárať ich do basy všetkých," zahundral penzista v dave. Vedľa neho stojí mladý pár s nudiacim sa dieťaťom, ktoré sa hrá na zemi. Viacero rodičov prišlo na protest aj s deťmi — niektoré si vysadili na krk, iným dali do rúk menšie transparenty. Ďalší protestujúci si so sebou zase priviedli psov. Niektorí majú na obojkoch odznak #AllForJan.

Len v dvoch mestách

Po príhovore farmára Františka Oravca, ktorý priblížil fungovanie pozemkovej mafie, prišli podporiť protivládny protest aj herci. Prejavy Richarda Stankeho a Táni Pauhofovej vyvolali najväčšie emócie — dav ich častokrát prerušil potleskom, krikom či skandovaním. V rukách ľudí zvonili kľúče, iní si zase priniesli vlajky — najmä slovenské a európske, no vidno aj dúhové.

Ďalšia dvojica hercov — Lukáš Latinák a Diana Mórová — zase predstavila bratislavskému zhromaždeniu organizátorov z iných miest, väčšina z nich je súčasťou vznikajúcej platformy Za slušné Slovensko. Na nedeľňajší protest mohli prísť preto, lebo tentokrát sa protesty konali len v dvoch mestách — v Bratislave a Humennom, kde sa podľa medializovaných informácií zhromaždenia zúčastnila približne tisícka ľudí.

„Stále nás je dosť, nebojte" odpovedá päťdesiatnička Mária z Bratislavy a dodáva: „V 89om som na tomto námestí štrngala za lepšiu krajinu, ale nie všetko sa dotiahlo dokonca a takto to dopadlo. Ja budem týchto mladých podporovať aspoň účasťou na protestoch, lebo verím, že im sa to podarí dotiahnuť do konca."

Krátko po osemnástej hodine sa zhromaždenie končí štátnou hymnou. Zberač podpisov za vypísanie predčasných volieb sa snaží od odchádzajúcich ľudí získať ešte niekoľko posledných podpisov. S dnešným úlovkom je síce spokojný, ale hovorí, že na predchádzajúcich protestoch sa mu podarilo získať viac podpisov. Svoj stánok do ďalšieho protestu balí aj predavačka slovenských a európskych vlajok.

