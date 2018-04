Zbraně se pašují přes Slovensko. Senzační odhalení českých novinářů

Letiště Bratislava je používáno jako tranzitní místo pro pašování raketových systém a houfnic do Ázerbájdžánu, na který byl uložen zákaz vývozu zbraní z důvodu konfliktu s Arménií. Informuje o tom Spectator.

Zbraně jsou údajně vyráběny holdingem Czechoslovak Group, kterou vlastní český zbrojař Jaroslav Strnad.

© Fotolia / Yulia Buchatskaya Slovenské zbraně jdou na Ukrajinu. Úspěch nebo riziko?

Společnost odmítá veškerá obvinění. Nicméně krátce po vydaní předchozí zprávy o tématu, zaměstnanec slovenského zbrojního závodu MSM promluvil a popsal, jak se staré zbraně přestavují v trenčínské společnosti, a poté jsou přes Izrael dopravovány do Ázerbájdžánu. Informovala o tom agentura TASR.

Podle současných pravidel mohou obchodníci se zbraněmi prodávat zbraně pouze do zemí, které jsou považovány za bezpečné a kde kupující vystavují certifikát koncového uživatele (end-user certificate). Zatímco Izrael splňuje kritéria, Ázerbájdžán ne.

Společnosti, které patří do Czechoslovak Group, se pokoušely získat povolení na dodávku zbraní do Ázerbájdžánu, ale nepodařilo se to ani v České republice, ani na Slovensku, informoval TASR.

Ani MSM, ani Czechoslovak Group nepotvrdily, že zbraně skončily v Ázerbájdžánu.

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky požádalo držitele povolení o vyjádření k informacím. Společnost uvedla, že koncovým uživatelem a zákazníkem byla izraelská společnost, jak řekl její mluvčí Maroš Stano pro Českou televizi.

Ministři hospodářství a zahraničních věcí však monitorují situaci, dodal Stano.