Misi na Mars pod slovenským vedením zastavili. Proč?

Jeden z účastníků se totiž zranil při plnění mise a krátce nato z mise odstoupil další její účastník. Projekt bude pokračovat ještě v roce 2018, organizátoři však musí najít nové účastníky. Agenturu SITA o tom informovala slovenská vědkyně Michaela Musilová, která byla vedoucí této mise.

Podle Musilové projekt financovaný NASA a Havajskou univerzitou začal podle plánu 15. února, členové posádky museli nejdřív absolvovat tvrdý trénink.

„Organizátoři nám toho připravili opravdu hodně, před začátkem mise jsem téměř nespala. Málem jsem se ani nestihla rozloučit se svými blízkými, pouze večer před začátkem a v den startu mise. Dalo mi to zabrat a se Zemí jsem se loučila se slzami v očích," popisuje začátek mise Musilová.

Organizátoři si pro posádku připravili opravdu kruté podmínky.

„Po prvním dni jsme si mysleli, že během pár dnů se dostaneme do nějaké normální rutiny. Ale bohužel si to organizátoři představovali jinak. Zažívali jsme krize hned od začátku, třeba nefungující toaleta. Od prvního dne byly na „Marsu" bouřky, takže se nedaly pořádně nabýt solární panely. K tomu na dvacet hodin vypadlo spojení se Zemí a to zrovna v čase, kdy baterky klesly na 10 % a hrozila nouzová situace," vzpomíná Musilová.

Podle ní takto těžké podmínky vedly k tomu, že jeden člen utrpěl natolik vážné zranění, že potřeboval první pomoc a byl přepraven do nemocnice . Projekt byl v tomto okamžiku přerušen a organizátoři začali vyšetřovat, co se stalo.

K výcviku organizátoři vybrali sopečné prostředí Mauna Loa, protože je velmi podobné Marsu. Stanice je vybudovaná na místě, kde je posádka úplně izolovaná od světa.

Skládá se z domu, ve kterém má posádka žít a pracovat, skleníku, kde může zahradník pěstovat čerstvé potraviny, a ze skladu, kde je sušené jídlo, voda a další důležité zásoby na osm měsíců.