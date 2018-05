Demonštranti si tentokrát zobrali na mušku vedenie RTVS. Ich počet však opäť klesol

Pokým na protestné zhromaždenie v polovici apríla prišlo podľa odhadov Denníka N 35 tisíc ľudí, v piatok sa na Námestí SNP zišlo podľa rovnakého zdroja len na 20-25 tisíc ľudí. Aj tento počet však vyvolával pochybnosti vzhľadom k značne preriedenému davu. Reálne mohlo byť prítomných podstatne menej — okolo 10 tisíc ľudí.

Protest sa konal v predvečer plánovanej svadby Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, novinára a jeho snúbenice, ktorých zastrelili 21. februára tohto roku. Organizátori preto zhromaždenie otvorili piesňou Jaromíra Nohavicu Sarajevo, na ktorú si pár na svojej svadbe želal tancovať.

Proti „normalizácii" v RTVS

Pokým predchádzajúci protest bol namierený najmä proti policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, tentokrát sa do popredia dostala napätá situácia v RTVS. Skupinka redaktorov niekoľko týždňov kritizuje nové vedenie za politické tlaky a prepúšťanie nepohodlných redaktorov. Spolupráca bola doteraz ukončená so štyrmi redaktormi a niekoľko ďalších odišlo na vlastnú žiadosť. Na druhej strane je pravdou, že Rezníkovi predchodcovia — Miloslava Zemková a Václav Mika po nástupe do funkcie vždy prepustili desiatky zamestnancov.

© Sputnik / Artur Bekmatov Demonštranti v centre Bratislavy

Vzhľadom k situácii v RTVS sa podujatie začalo pred budovou Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici, odkiaľ sa krátko po pol piatej vydala časť protestujúcich tichým pochodom na Námestie SNP.

Na ňom už dav vypískal nielen riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, ale aj riaditeľa spravodajstva a publicistiky Vahrama Chuguryana a jeho zástupkyne pre rozhlas a televíziu Petru Stano Maťašovskú a Hanu Lyons.

„Vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a dozvedáme sa o pokusoch pretláčať do vysielania konšpirácie alebo propagandu. Redaktori, ktorí sa proti týmto praktikám verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie zo strany vedenia," povedal šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. Šéfredaktorka SME Beáta Baloghová zase prečítala výzvu Reportérov bez hraníc a Medzinárodného tlačového inštitútu. Na pódiu stáli aj viacerí novinári, najmä z redakcií Denníka N, SME a.týždňa.

Viacerým účastníkom zhromaždenia sa nepáčilo, že vedenie RTVS od redaktorov spravodajstva požaduje v reportážach zastúpenie názorovej protistrany. „Ja som koncesionár, čiže si za RTVS platím. A preto chcem objektívne spravodajstvo — bez rôznych Chmelárov, Murínov či Rostasov," odpovedá na otázku Sputniku pán Jozef.

© Sputnik / Artur Bekmatov Demonštranti v centre Bratislavy

Za predčasné voľby

Po novinároch sa zhromaždeniu aj tentokrát prihovorili herci, tentokrát ústami Táni Pauhofovej a Zuzany Krónorovej. Ich prejavy častokrát dav prekričal skandovaním za predčasné voľby a treba povedať, že túto myšlienku podporili aj organizátori. „Ktokoľvek chce podpísať referendum za predčasné voľby — naši priatelia z iniciatívy Hnevám sa, sú tu medzi vami a majú petičné hárky. Obráťte sa na nich a môžete podpísať referendum za predčasné voľby," vyzval dav jeden z organizátorov Juraj Šeliga.

Myšlienku predčasných volieb podporil aj literárny vedec, bývalý poslanec a čestný predseda OKS Peter Zajac: „Nie voľby sa neskončili. Voľby sa ešte len začnú!"

V ďalšom priebehu zhromaždenia sa prítomným prihovorili zástupcovia občianskych iniciatív. Na pódium sa postavili napríklad Ľubica Orechovská z iniciatívy Kultúrny reparát, ktorá požaduje rezignáciu ministerky kultúry, Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov či Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti. „Nie, my nikam neodchádzame. Práve naopak, spájame sa, pretože chceme a veríme, že Slovensko môže byť lepšou a krajšou krajinou," povedal Orlovský.

Počty padajú, nepomohli ani traktory

Napriek tomu, že pri organizovaní protestov sa v posledných týždňoch spájajú rôzne občianske iniciatívy, počet účastníkov bratislavských protestov klesá. Okrem iniciatívy Za slušné Slovensko sa na zhromaždeniach podieľajú #Nie je nám to jedno, V teniskách, Kultúrny reparát, TERAZ, Hnevám sa, Chceme veriť či Vidiecka platforma.

Práve posledná menovaná iniciatíva zorganizovala po celom Slovensku protestné jazdy traktorov. Na viacerých miestach sa do nich zapojili malí farmári nespokojní s ich diskrimináciou. Podľa medializovaných odhadov na slovenských cestách protestovalo približne 400 traktorov a ďalšia stovka osobných automobilov.

Ani takéto spôsoby protestu nezabránili poklesu účastníkov zhromaždení, a to nielen v Bratislave — aj v ostatných mestách organizátori zaznamenali pokles. Aj keď sa zhromaždenia konali v dvadsiatke miest po celom Slovensku, s výnimkou Bratislavy nikde nepresiahol tisícku — v Banskej Bystrici sa zišlo takmer tisíc ľudí, do Nitry prišlo 400 ľudí, do Prievidze 500 a do Trnavy 200.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce