Slovensko vyšle do Pobaltia kontingent s cieľom odstrašiť Rusko. Za hlasoval aj Smer a SNS

116 poslancov slovenského parlamentu dnes potvrdilo rozhodnutie vlády vyslať do Pobaltia kontingent vojakov do tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti NATO. Jeden z poslancov hlasujúcich proti, Ľuboš Blaha pre Sputnik hovorí, že vyslanie vojakov do Pobaltia nepodporil z morálnych dôvodov.

Naši vojaci budú súčasťou tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti NATO (Enhanced Forward Presence) v Pobaltí. Tá je jedným z výsledkov summitu vo Walese v roku 2014, pričom na summite vo Varšave v roku 2016 bola prijatá posilnená zostava obrany a odstrašenia. Tá má podľa predkladacieho materiálu „poskytnúť NATO široké spektrum možností na obranu územia členských štátov NATO, ich obyvateľstva, vzdušného priestoru a námorných ciest a koridorov a to pred akýmkoľvek ohrozením z akéhokoľvek smeru."

Slovenský kontingent bude pôsobiť pri lotyšskej obci Adaži neďaleko hlavného mesta Riga. Vojaci budú spadať pod kanadské velenie a ich mandát sa vzťahuje aj na okolité krajiny — Litva, Estónsko a Poľsko.

Z Kiskovej iniciatívy

Väčšina zo 152 vyslaných vojakov bude súčasťou mechanizovanej brigády, ďalšiu časť budú tvoriť velenie, čata opráv a prevádzky a tím Vojenskej polície. So sebou si privezú 53 kusov kolesovej a pásovej techniky — terénnych a nákladných áut či bojových vozidiel pechoty BVP-1 a BVP-2. Okrem toho si naši vojaci do Lotyšska prinesú aj 354 kusov ručných zbraní, dva mínomety, jeden granátomet a dve odpaľovacie zaradenia PTRS.

Slovenský kontingent by mal do Lotyšska odísť v priebehu júla 2018, pričom v priebehu jedného roku by sa na mieste mali vystriedať dve šesťmesačné rotácie. Slovenských daňových poplatníkov bude takéto odstrašovanie Ruska stáť viac ako 5 miliónov eur.

Rozhodnutie vyslať vojakov na misiu do Pobaltia padlo v máji minulého roku na zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov v Bruseli. „Prezident SR na tomto zasadnutí deklaroval ponuku príspevku SR do Posilnenej predsunutej prítomnosti do štátov Pobaltia s dislokáciou v Lotyšskej republike v sektore zodpovednosti Kanady, a to s cieľom demonštrovať súdržnosť NATO a odhodlanosť podieľať sa na eliminácii prípadných hrozieb," píše sa v predkladacej správe, ktorú dostali poslanci.

Za vyslanie vojakov do Pobaltia hlasovali spoločne koaliční poslanci Smeru, SNS a Most-Híd spolu s opozičnými poslancami SaS a OĽaNO, ako aj s väčšinou nezaradených poslancov. Proti hlasovali poslanecké kluby Kotlebovej ĽSNS, Kollárovej Sme rodina a dvaja koaliční poslanci — Ľuboš Blaha zo Smer-SD a Štefan Zelník z SNS. Dovedna teda 24 poslancov. „Hlasoval som proti, lebo nesúhlasím, aby slovenských vojakov vysielali na akúkoľvek misiu. Podobné vyslanie vojakov som nikdy nepodporil, preto som v tomto smere konzistentný," povedal pre Sputnik Blaha a dodal: „Navyše, v prípade Ruskej federácie mám ďalší, morálny dôvod, pretože si nemyslím, že by sme pri hraniciach nášho bratského národa, ktorý nás oslobodil od fašizmu, ani náznakom nemali podporovať agresívnu politiku zo strany niektorých partnerov z NATO."

Slovenskí vojaci pôjdu do Lotyšska už po druhýkrát. V apríli minulého roku vyslala slovenská vláda takisto stopäťdesiat členný kontingent na trojmesačné cvičenie, ktoré malo za cieľ odstrašiť Rusko, takisto do Lotyšska.

