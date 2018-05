Muž, který nebyl prezidentem této země, ale dělal ostudu všude. Slováci o rozhodnutí Kisky

Uživatel Maroš Varga dost ostře zkritizoval prezidenta a domnívá se, že Andrej Kiska nezvládl svou funkci: Muž, který překvapil Slovensko, protože nebyl prezidentem této země, ale dělal ostudu všude kde přišel, všude co udělal, tak či tak můj názor, že toto všechno je pouze také divadlo… Už dávno je připravené, že Radičová bude prezidentskou kandidátkou. Všude do každé diskuse ji cpou. Zde je vidět, že tady za nitky tahá úplně někdo jiný, a že Kiska je jen taká loutka v tomto loutkovém divadle.

Stejný negativní názor má i Ivan Ondruška: Překvapil podvody.

Podle Marka Černého Kiska nebyl slovenským prezidentem.

„Není to slovenský president."

Miroslav Maly Mucacos Mucka vyjádřil své zklamání prezidentem.

„A popravdě když jsem Kisku volil, věřil jsem v lepší hlavu státu. Nyní už volit nepůjdu, ne proto, že mě to je jedno, ale proto, že nemám už koho volit. Nikdo slušný se nenajde asi. Někdo kdo by bránil tuto zemi. A vedl její lid přes tuto černou dobu."

Druhá polovina uživatelů lituje, že Andrej Kiska nebude v roce 2019 kandidovat do druhého funkčního období, a považuje ho za silného prezidenta.

Lucia Balalová vystoupila na obranu prezidenta před negativními komentáři.

„Pan Kiska byl to nejlepší co mohlo tento stát setkat. V nejtěžších chvílích stál na straně morálky a lidskosti — a za to si ho budu pamatovat na celý život. Ale evidentně podle těchto retardovaných komentářů si Slovensko nic víc nezaslouží než mafiánské pitomce na židlích v parlamentu!"

David Seidl také nechápe negativní reakci některých uživatelů.

„Smutná ironie, že na stránce tisku kde pracoval zastřelený novinář, jsou samé negativní komentáře na prezidenta, který stál na straně odsuzujících tento čin a žádal výměnu vlády nebo nové volby. Lidé, co vy vůbec chcete?"



Janka Raganka a Tana Ru mají stejný názoru.

„V té naši vládě byl jediný normální!

Děkujeme za jeho práci a že to ustál!"



Tana Ru: Nejlepší prezident, jakého si tato zkorumpovaná země ani nezaslouží. Je mi to líto, že nebude kandidovat.