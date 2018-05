Len na Slovensku sme presvedčení, že ruský pas môže byť dôvodom na perzekúciu novinára

Komando maskovaných príslušníkov ukrajinskej tajnej služby SBU vtrhne do redakcie. Zatýkajú šéfredaktora Kirila Vyšinského. Fotia si peniaze, priestory, pasy redaktorov, Georgijevské stuhy, vytlačenú grafiku… a všetok nafotený dôkazový materiál ihneď publikujú na Twitteri.

Razia v redakcii prebieha osem hodín, ďalšie prehliadky prebiehajú v bytoch redaktorky Ľudmily Lysenko a predsedu predstavenstva RIA novosti Ukrajina Andreja Borodina. Lysenková aj Borodin sú predvolaní na výsluch. Vyšinskij je prevezený do Chersonu na juhu Ukrajiny, nemôže telefonovať ani sa stretnúť s manželkou. Včera chersonský súd rozhodol o jeho vzatí do väzby po dobu 2 mesiacov bez možnosti prepustenia na kauciu.

Vyšinskij je obvinený z vlastizrady a pokusu o štátny prevrat. Podľa ukrajinskej prokuratúry totiž web RIA novosti Ukrajina obsahoval… a teraz sa podržte: "výroky popierajúce zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a tvrdenia ohrozujúce štátnu a informačnú bezpečnosť". A ako ďalšie dôkazy vlastizrady sa našli Vyšinského ruský pas (má dvojité občianstvo) a ruské vyznamenania (medzi nimi aj Medailu za návrat Krymu). A aby bola absurdnosť situácie úplná, tak dodám, že počas procesu s Vyšinským prezident Porošenko rečnil pred malými prvákmi o slobode slova.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Ředitele portálu RIA Novosti Ukrajina Kirilla Vyšinského na dva měsíce zatkli

O Vyšinského prípade si však v našich médiách neprečítate viac ako strohú správu prevzatú z agentúrneho servisu. Mirek Tóda z Denníka N nebude písať analýzy, Petra Procházková zo SME komentáre, Zuzana Hanzelová z RTVS nenapíše revolučný status, europoslanec Ivan Štefanec nebude za väzneného novinára držať jednodňovú hladovku a miestni ľudskoprávni aktivisti nepôjdu pred ukrajinskú ambasádu. Nie, toto je ruský novinár, preto si jeho prenasledovanie odbijeme mlčaním.

© Sputnik / Maks Vetrov Slováci jsou nejvíce proruští z celé V4, ukázal průzkum

Ale v prípade slovenských médií sme si už na to zvykli. Dvojitý meter sa v našich médiách využíva vo vzťahu ku všetkému ruskému: ak Spojené štáty a jej spojenci, vrátane Slovenska, vysielajú k hraniciam Ruska vojakov, je to z obranných dôvodov. Ale ak k rovnakej hranici z druhej strany posiela vojakov Rusko , tak je to prejav agresívnej politiky Moskvy. Ak Spojené štáty tlačia na svojich spojencov v NATO , aby zvyšovali výdavky na zbrojenie spolu s nimi, tak je to opäť z obranných dôvodov. No Rusko sa tlačí do konfrontácie so Západom, a to i napriek tomu, že Moskva výdavky na zbrojenie znižuje.

No… a aby sme si ukázali, že na Slovensku musíme byť pápežskejší ako pápež, tak dodám, že postup ukrajinských úradov kritizovali už Harlem Désir, zástupca OBSE pre slobodu médií, Rachel Debner z Human Rights Watch, Výbor na ochranu novinárov, Rada Európy, Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ale aj americké ministerstvo zahraničia. Len u nás sme presvedčení, že ruský pas môže byť dôvodom na perzekúciu novinára.

Názor autora sa nemusí zhodovať s názorom redakcie