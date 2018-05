Slovenský lékař: Chcete-li ebolu zastavit, lékaři jsou zbyteční, potřebujete armádu

V Demokratické republice Kongo vzplála epidemie eboly. Mluví se už o více než 20 obětí tohoto nebezpečného viru. Světová zdravotnická organizace považuje riziko rozšíření nemoci v Kongu za velmi vysoké. Dennik.sk zveřejnil rozhovor s odborníkem, ve kterém Krmčéry přivádí svůj názor na boj proti tomuto viru. Uvádí Dennik.sk.

V minulosti se odborník setkal s touto nemocí v Africe. V rozhovoru uvedl, jak to bylo v boji proti viru.

„Ebolu jsem na vlastní oči viděl jednou v životě. Bylo to v roce 2004 v Jihosúdánské republice na hranicích s Dárfúrem. Je to strašná nemoc. Člověk krvácí ze všech sliznic a dutin a vy mu nemáte jak pomoci," vypráví o své osobní zkušenosti s ebolou Krčméry.

Pak specialista pokračuje: „Doktory jsme z dané oblasti okamžitě evakuovali, vesnici obehnali ostnatým drátem a pacienti šli okamžitě do karantény. Chcete-li zastavit ebolu, lékaři jsou zbyteční, protože lék na onemocnění zatím nemáme. To, co potřebujete, jsou policisté nebo vojáci. Lékaři jsou pouze v těch nejtěžších případech."

Odborník zdůraznil, že šíření této nemoci probíhá převážně kvůli pohřebnímu rituálu, který existuje mezi místními obyvateli, aby se epidemie zastavila, mrtvolu člověka zemřelého na ebolu je nutné spálit. A jen armáda v tom může.

„Rituál spočívá v tom, že noc před pohřbem nebožtíka myjí, aby ho očistili od hříchů. Onemocnění se přenáší při kontaktu s tělesnými tekutinami, například krví. Jelikož se pohřbu účastní celá vesnice, ebola se rychle rozšíří. Pokud máte armádu, mrtvolu musíte unést a spálit ji, aby ji nemohli vyhrabat."