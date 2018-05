„Nikdy sme neboli západným národom,“ hodnotí výsledky prieskumu Čarnogurský

Bývalý slovenský premiér a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský pre Sputnik hovorí, že Slováci neboli nikdy západným národom a jeho zatláčanie do tejto pozície môže mať podľa jeho názoru za následok len ďalšie posilňovanie protizápadných tendencií. „Nepokúšajme sa náhle zmeniť odkaz našich dejín. Čiže nepokúšajme sa a ani nech nás nikto nenúti odrazu sa stať západným národom alebo východným. Komunizmus nám náhle vnútil východnú organizáciu spoločenského života a vyústilo to do Pražskej jari a Nežnej revolúcie. Táto demokracia nám vnucuje západnú organizáciu spoločenského života a zatiaľ to ústi do sociologického prieskumu, v ktorom 56% Slovákov chce byť v strede medzi Východom a Západom," hodnotí expremiér.

Spoza železnej opony sme si Západ zidealizovali

Ukotvenie Slovenska na Západe preferuje len 21% opýtaných, ukotvenie na Východe ešte menej — 13%. Medzi mladými Slovákmi výsledky prieskumu skončili pre Západ o čosi priaznivejšie — 34% mladých podporuje ukotvenie Slovenska na Západe, väčšina (49%) si však aj v tejto vekovej kategórii želá Slovensko medzi Východom a Západom.

Pozíciu mostu medzi Západom a Východom okrem obyvateľov Slovenska preferujú aj obyvatelia susedného Česka, kde túto myšlienku podporilo len o jedno percento menej opýtaných: 55%. Na druhej strane je v Čechách vyšší podiel podporovateľov Západu (38%). V Poľsku je to 42% a v Maďarsku 45%.

„Slováci nikdy neboli západným národom. Svedčí o tom úspech svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Kresťanstvo tu bolo už pred nimi, ale v národnej pamäti sa spája práve s nimi. Na druhej strane, keď kráľ Svätopluk obrátil Veľkú Moravu na Západ, nikdy sme nedokázali zopakovať obrat na Východ," hovorí pre Sputnik Čarnogurský.

Bývalý premiér si zároveň myslí, že počas vlády komunistov sa na Slovensku vytvoril falošný obraz Západu — bohatého, harmonického a efektívneho. „Od skutočného Západu nás oddeľovala železná opona. Keď padla, postupne sa oboznamujeme so skutočným Západom a nie je to tak ideálny obraz ako sme si ho vybájili spoza železnej opony. Od Východu nás oddeľuje tisíc rokov dejín na Západe. Prieskum, na ktorý sa pýtate nasvedčuje, že sa vraciame do „normálu" — východný národ, nachádzajúci sa na Západe a preto nám najlepšie vyhovuje stred," hodnotí expremiér.

V SR je najnižšia podpora NATO

A ako by mohlo Slovensko „medzi Západom a Východom" vyzerať? Podľa Čarnogurského , ktorý patrí k najväčším kritikom NATO na Slovensku, by ako prvý krok stačilo, ak by zo Slovenska nevychádzala vojenská hrozba ani na Západ, ale ani na Východ: „To chce, aby na Slovensku nebola vojenská základňa ani Východu ani Západu. Ďalší krok by mal byť náš výstup z NATO. Naši vojaci nemajú čo robiť v Pobaltí. Ďalšie kroky by prišli samé."Takéto kroky pritom nie sú na Slovensku úplne nereálne. Na Slovensku sa totiž Severoatlantická aliancia teší najnižšej popularite spomedzi krajín V4. Pokým v Česku, Poľsku a Maďarsku sa podpora NATO pohybuje v rozmedzí 56-67%, na Slovensku je to len 37%.

Prieskum naznačuje, že NATO polarizuje slovenskú spoločnosť. Za uplynulý rok sa totiž zvýšil počet tých, ktorí by hlasovali za zotrvanie SR v NATO, ale aj tých, ktorí by hlasovali za vystúpenie z organizácie. Pokým minulý rok bolo pripravených podporiť členstvo SR v NATO 43% opýtaných, tento rok je to 50%. Vystúpenie z NATO by minulý rok podporilo 21%, no tento rok už 31% opýtaných.

Tieto čísla sú podľa Čarnogurského logické, keďže značná časť Slovákov nechce byť ani súčasťou Východu ani Západu. NATO je na Slovensku vnímané ako predsunutý oddiel Západu, z čoho vyplýva nízka podpora tejto organizácii. „Ku skepticizmu voči NATO prispievajú aj rôzne aktivity — alternatívne médiá, ktoré veľmi kritizujú NATO, demonštrácie proti zriadeniu základní NATO na Slovensku, ktoré už bežia tri roky, rozšírený pocit, že NATO nás pred ničím nechráni, naopak, zaťahuje nás do vojen v Iraku, Afganistane, nepriamo v Sýrii, spôsobilo príliv migrantov do Európy. Slovensko je najviac naklonené Rusku. NATO ako vojenský klin proti Rusku taktiež zvyšuje skepticizmus voči NATO," myslí si Čarnogurský.

Podporujeme EÚ aj Putina

O snahe Slovenska byť zadobre tak s krajinami Západu, ako aj Východu svedčia aj ďalšie výsledky prieskumu. Slováci na jednej strane považujú naše členstvo v EÚ za prínosnú vec (53%) a v prípade referenda o členstve v EÚ by za zotrvanie SR v EÚ hlasovalo až 66%.

Na druhej strane Vladimir Putin sa práve na Slovensku teší spomedzi krajín V4 najvyššej popularite. Jeho politiku schvaľuje až 41% Slovákov, čo je jednak viac ako v Maďarsku (33%), Česku (32%) či Poľsku (13%) a zároveň je to najviac spomedzi svetových politikov. Po Putinovi sa popularite Slovákov teší Emanuel Macron (38%), Angela Merkelová (27%) a na štvrtom mieste skončil Donald Trump so 16%.

Organizátori prieskumu sa zaujímali aj o náchylnosť veriť tzv. konšpiračným teóriám, medzi ktoré zaradili napr. tvrdenia, že americká vláda bola zapojená do útokov z 11. septembra 2001, že svetové elity pracujú na zavádzaní novej formy svetového poriadku či tvrdenie, že Spojené štáty a NATO podporujú v Sýrii teroristov. Takto nastavené otázky ukázali, že Slováci konšpiračným teóriám veria. Napríklad 40% obyvateľov SR si myslí, že Západ podporuje v Sýrii teroristov, 53% Slovákov je presvedčených, že elity zavádzajú novú formu svetového poriadku a 39% Slovákov je presvedčených, že americká vláda bola zapojená do prípravy teroristických útokov z roku 2001, pričom o opaku je presvedčených len o dve percentá viac respondentov.

Prieskum bol realizovaný v mesiacoch február a marec 2018, na Slovensku ho vykonávala prieskumná agentúra FOCUS. Financovaný bol z prostriedkov National Endowment for Democracy. Jeho kompletné výsledky si môžete prezrieť na webe GLOBSECu.

