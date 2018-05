Hrozí Slovensku vymíraní? Byly odhaleny demografické údaje

I když loni počet obyvatel Slovenska vzrostl o 7 777 osob (5 443 120 k 31. prosinci 2017, z toho 2 786 606 ženy), byl to celkově nižší přírůstek než v roce 2016. Vyplývá to ze statistik, které na pondělní tiskové konferenci představil předseda Statistického úřadu (SÚ) SR Alexander Ballek.

Loni se narodilo 57 969 dětí, což je o 412 více než v roce 2016. Podle slov Balleka pokračoval rostoucí trend nastoupený v roce 2013. Loni zemřelo 53 914 osob, což je o 1 563 více než rok předtím.

Bylo uzavřeno 31 309 manželství. Podle generální ředitelky sekce sociálních statistik a demografie Ludmily Ivančíkové se v uplynulém roce rozvedlo 9 618 párů. Ve srovnání s rokem 2016 byl počet sňatků vyšší o 1 412, stejně se zvýšil i počet rozvodů — o 322. Na 100 uzavřených manželství připadlo 31 rozvodů.

„Během roku 2017 dosáhl přirozený přírůstek obyvatelstva hodnoty 4 055 osob a byl tak o 1 151 osob nižší než v roce 2016. Hodnota přirozeného přírůstku poklesla v důsledku vyšší úmrtnosti," řekl Ballek.

Celkový přírůstek obyvatelstva dosáhl loni 7 777 osob a byl o 1 314 lidí nižší než rok předtím.

Ballek konstatoval, že na Slovensku pokračuje stárnutí populace: „Průměrný věk obyvatele Slovenska se meziročně zvýšil a dosáhl 40,6 let." Kromě toho se zvýšil i mediánový věk o 0,4 roku, přičemž dosáhl hodnoty 40,2 let a poprvé překročil hranici 40 let. To znamená, že polovina populace je starší než 40 let. „Populační stárnutí představuje pro SR jednu z největších společenských výzev. Fenomén stárnutí populace je sice demografický, ale je třeba zdůraznit, že jeho důsledky se týkají a budou týkat všech sfér společnosti," poznamenal předseda Statistického úřadu.

K hlavnímu trendu populačního vývoje v průběhu uplynulých 25 let samostatného Slovenska lze poznamenat, že četnost obyvatelstva se zvyšuje, ale tempo přírůstku je nízké.