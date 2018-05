Kerný: Jak ze mě ukrajinská SBU udělala skutečného hlupáka

Jak na tuto kauzu, která spíše připomíná provokaci, reagují slovenská média, kde dodnes neutichla bolest z vraždy novináře Jána Kuciaka, který se zabýval antikorupčním vyšetřováním? Pro Sputnik to okomentoval zpravodaj Slovenských národních novin Dušan Kerný.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko V Radě uvedli příčinu inscenace Babčenkovy vraždy „Na Slovensku prípad „vraždy" a potom „zmŕtvychvstania" novinára, kritika Kremľa, žijúceho v Kyjeve a pracujúceho pre televíziu pre Tátárov, žijúcich na ruskom Kryme, ovplyvnil slovník spravodajstva. Nehovorí sa len o zmŕtvychvstaní, ale o inscenácii, o mediálnej šou, o ukrajinskej bondovke. Slovo vražda novinára sa dáva do úvodzoviek. Píše sa o amatérstve, o tom, že napriek dôkladnej príprave sa v ukrajinskej bondovke objavilo viacero chýb a rozporuplných protichodných tvrdení. Ešte nikdy nevyvolal také prekvapenie fakt, že spravodajské služby, teda tajné služby založené skôr na mlčaní než na podrobnom rozprávaní vykvákali toľko vecí, ktoré sa zvyčajne taja. Hovorí sa o informačnej pasci, do ktorej spadla široká medzinárodná verejnosť. Tá je teraz jednoznačne rozhorčená. Medzinárodné novinárske organizácie, ako informujú slovenské médiá, sú nielen rozhorčené ale ostro kritizujú postup Kyjeva. Takí novinári ako ja, ktorý tiež padol do informačnej pasce a prípad tak zo mňa urobil uslzeného hlupáka žalostiaceho nad smrťou otca šiestich detí, si však oživia všetky pochybnosti, ktoré za roky práce v súvislosti s ukrajinskou politikou mali a ktoré v Bratislave majú aj viacerí politici a to dokonca v takej miere, že dve slová nepatria k sebe, že nemožno hovoriť jedným dychom o ukrajinskej vierohodnosti. Dobre si spomínam na ukrajinského Vysockého, podľa náš skôr Karola Kryla Olesa Buzinu, novinára a spisovateľa, ktorého barbarsky za bieleho dňa odbachli na kyjevskej ulici len preto, že vystúpil v ruskej televízii. V daných pomeroch, v terajšej atmosfére si ťažko možno predstaviť pozitívny prínos ukrajinskej agresívnej proti ruskej politiky pre spoločnú európsku politiku a stabilné pomery v európskych vzťahoch navzájom a s Ruskom osobitne.

Na tvrdenia spravodajských služieb Ukrajiny sa odteraz hľadí s jednoznačným odstupom. Panuje názor, že si vyžadujú mimoriadne podrobný pohľad, overovanie. Vzhľadom na inscenáciu vraždy novinára a početné vyhlásenia politikov vrátane ukrajinského prezidenta, ktorí jednoznačne tvrdili, že je za tým ruka Moskvy a stopa smeruje do Kremľa a k ruským tajným službám panuje aj názor, že ide o nový alebo staronový, obnovený typ informačnej vojny s využitím spravodajských služieb tentoraz však v štáte, ktorý ašpiruje na čo najlepšie vzťahy s NATO. Preto si treba zachovať odstup, treba si pripomenúť kto všetko si v Kyjeve ostrou proti ruskou rétorikou chcel vyslúžiť uznanie u proti ruských kruhov v zahraničí a informačne zvrátiť, obmedziť slobodu slova na Ukrajine a vyvolávať a živiť proti ruskú propagandu a nenávisť. Podľa verejne prezentovaného názoru popredných rusistov „v Kremli by museli sedieť šialenci, aby nariadili teraz vraždu novinára."

