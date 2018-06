Revoluční objev slovenských vědců může zachránit svět před katastrofou

Podle nového zákona hodlá Evropská komise zakázat mnoho plastových výrobků, jako je jednorázové nádobí, plastové sáčky, obaly bonbonů a jiné.

Krátce po iniciativě Evropské komise představila skupina slovenských vědců ze Slovenské technické univerzity nový typ biologicky rozložitelného plastu, který by byl neškodnou analogií současného materiálu. Pavel Alexi v rozhovoru pro Sputnik uvedl, v čem je zvláštnost tohoto vynálezu a jak tento materiál pomůže vyřešit rostoucí ekologické problémy ve světě.

Vy jste s kolegy i dříve vytvořili plast, který by neměl škodit přírodě. V čem je zvláštnost vašeho nového projektu? Čím se liší od toho plastu, který jste vymýšleli minulý rok?

To, co bylo publikováno předtím, je první generace, tenhle nový plast se nazývá nonoilen, aby bylo jasné, z čeho pochází — non oil, což je bez ropy.

Tato generace je založená na surovinách z obnovitelných zdrojů, takže tam není nic syntetického, co by bylo vyrobené z ropy, zemního plynu nebo uhlí. Ta první generace je biologicky rozložitelná v přimíseném kompostu, to znamená, že potřebuje ke svému rozpadu vyšší teplotu, je třeba ty plasty ukládat do kompostáren. Tento nový, který máme teď, ke kterému jsme teď podali žádost o patent, ten je v podstatě založen na stejných surovinách, ale je tam ještě přidaná další složka, také z obnovitelných zdrojů, která umožnuje to, že ten plast se rozloží i v domácím kompostu, že nepotřebuje tak vysoké teploty a rozkládá se i ve vodě. S velkou pravděpodobností to bude i v mořské vodě. Tyhle testy ještě nemáme ukončené, ale vypadá to, že se bude rozkládat i v té mořské vodě. Takže rozdíl mezi tou první a druhou generací spočívá v tom, že druhá je rozložitelná i v přírodním prostředí.

Podle vás jak rychle se může váš návrh uskutečnit a být používán ve všedním životě?

My v podstatě spolupracujeme s jednou soukromou firmou, která nás podporuje již několik let na Slovensku. Jsme připraveni tu výrobu spustit, aby mohl být plast využíván k výrobě různých produktů. Je to zatím investice o penězích, zatím se bavíme s investory, protože to samozřejmě nelze vyrobit v malém množství. A vypadá to tak, že někdy v příštím roce by mohla relativně malá výroba být spuštěná, což by zahrnovalo výrobu 1000 až 4000 tun.

A my jsme schopni to upravit, protože to není jeden polymer, to je směs více polymerů, aby to plnilo tu funkci. Abychom byli schopni ty směsi modifikovat tak, aby se z toho daly vyrábět folie, příbory a další různé výrobky. Takže já si myslím, že když se najde zdroj financování, tak ta výroba může být spuštěna. To je jedna věc. Druhá věc je, že aby to fungovalo, tak je na to třeba udělat legislativu samozřejmě, protože to jsou jiné plasty než ty, které se doteď používají. Mělo by se to nějak ekonomicky podpořit, protože ony vždy budou dražší než polyetylen, protože se jich vyrábí málo a jsou jiné, takže na to ten trh možná není připraven. Proto mluvím o legislativě, aby tyto ekologické věci byly nějakým způsobem podporované. A pokud by to potom byla tahle plastová generace, tak je třeba, aby lidé věděli, kam mají ten odpad odvážet, protože pokud nebudou označované viditelně a smysluplně, budou to dávat do odpadu běžných plastů, tak se ten efekt neuplatní. Je tam třeba udělat tu legislativu a logistiku, aby to mělo smysl.

Které globální problémy vyřeší realizace vašeho návrhu? Zastaví globální oteplování?

Pokud se plasty stanou odpadem, tak tam jsou dva problémy. Jeden problém je, že se nerozkládají a tím pádem překáží v přírodě a vlastně živočichům berou životní prostor a způsobují jim problémy. Druhý problém je, že pokud se syntetické plasty rozloží jakýmkoli způsobem, tak vznikají všemožné způsoby globálního oteplování. Ty naše tím, že nejsou vlastně z ropy, ale jsou čistě z obnovitelných zdrojů, tak tenhle problém nemají.