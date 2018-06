Slovenský útočník neměl slitování. Svoji filipínskou oběť doslova umlátil

36letý Henry při páteční noci v Bratislavě oslavoval narozeniny svého kamaráda. Nad sobotním ránem procházel Obchodní ulicí, kde dvě ženy obtěžovalo několik mužů. Chování agresivních mužů se mu zdálo nemístné, proto se žen zastal. Jednomu z mužů se to nelíbilo a zaútočil na mladíka.

„Henry s přáteli před ním chtěli utéct, útočník ho však stihl chytit za ruku a přitáhnout k sobě. Byl velmi agresivní," oznámil Topkám jeden ze známých oběti.

Následně už se podle něj všechno změnilo v horor . Juraj povalil Henryho na zem, kde do něho několik minut kopal a bil do hlavy, až do bezvědomí.

„Jedním z motivů útoku byl určitě i rasismus," dodal známý oběti.

Útočník Juraj je od pátku zadržený a obviněný z vraždy.

„Případ převzal vyšetřovatel kriminální policie Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě. Po prostudování spisu došlo k překvalifikování této trestné věci na zločin zabití," oznámil mluvčí bratislavské krajské policie Michal Szeiff.

Útočník byl umístěn do cely předběžného zadržení. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na 7 až 12 let.